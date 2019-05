Cantaron a las sirenas y coleccionistas

El anfiteatro del CIFCO (Centro Internacional de Ferias y Convenciones) acogió a "4 Latidos" en una velada romántica el día jueves. El talento salvadoreño estuvo presente en el concierto. El cantante Fortín a las 9 en punto subió al escenario y conmovió los corazones de los asistentes al interpretar cinco canciones románticas, entre ellas "Vuelve" y un "cover" de Son by Four, "A puro dolor".

Luego de una larga pausa, a pocos minutos de las 10 p. m. la espera acabó. "Sin Bandera está en casa, sí, señor", dijeron los artistas tras interpretar el primero de sus temas, "Para alcanzarte". A esta le siguió "De viaje" y Noel Schajris hipnotizó a los asistentes con su piano. "Ok, preparen los pañuelos... Yo les aviso", bromeó el músico de origen argentino y anunció así "Te vi venir". "Yo me quedo en San Salvador", agregó.

"Kilómetros" fue una de las más sentidas. "En esta no", "Que lloro" y "Sirena" fueron las canciones con las que rompieron hielo y entre canciones bajaron del escenario para interactuar con el público y hacerse la las "selfies" del recuerdo. "Ves", "Suelta mi mano" y "Que me alcance la vida", no faltaron.

"¡Qué rico! La estamos pasando muy bien acá arriba. Esperamos que ustedes también", dijo Leonel García y también cantaron una pequeña canción dedicada a El salvador y su capital.

El reloj marcó las 11 y Camila irrumpe con "Mientes" y "Decidiste dejarme". "¡Qué energía se siente! ¿Dónde están las chicas esta noche...? ¿Caballeros?", saludó el vocalista Mario Domínguez. Y la letra de "Bésame" siguió a esta bienvenida pero fue "Perdón" la que despertó la algarabía de los fieles seguidores.

Domínguez en repetidas ocasiones se arrodilló en agradecimiento y compartió varias de sus historias desde las vividas en su infancia hasta sus odiseas frente a la conquista de "una famosa actriz", la musa que lo inspiró a escribir "Coleccionista de canciones". "No, no les diré quién es", dijo sonriendo. "No me quedé con la chica, pero me quedé con la canción", agregó con la chispa que lo caracteriza.

"Aléjate de mí" se escuchó a todo pulmón y el mexicano confesó que es la canción más fuerte que ha escrito un día a las 4 de la mañana. Con un largo silencio, el cantautor se mostró emocionado. "Como decimos en México, están a toda madre. Esta noche tiene algo especial, la mejor de toda la gira", dijo.

"¡Otra, otra, otra...!" La gente no quería despedirse de Camila y ellos consintieron con "Solo para ti".

Más allá de la escena

Cuatro pantallas acompañaron en escena durante todo el espectáculo. Cada detalle estaba perfectamente planeado. La medianoche llegó y los cuatro latidos cerraron un espectáculo lleno de amor en donde se unieron para cantar a unísono temas como "Entra en mi vida", "Abrázame" y "Mientes tan bien".

Sin Bandera surgió en el año 2000 y su última presentación en el país fue en 2006. Sus integrantes en anteriores ocasiones habían expresado su agrado en fusionar voces con Camila y esa conexión se reflejó en todo momento. Abrazos, bromas, risas, lágrimas y hasta improvisaciones se percibieron con un concierto que superó las 12 a. m.