Cardi B de estrella del Internet a mujer del año

“Quiero mostrarle a la gente que puedes hacer cosas positivas, pero también puedes ser tú misma”, confesó Cardi B a la revista Billboard al ser elegida por la publicación musical como la mujer del año, en el que su tema ‘WAP’, junto a Megan Thee Stallion, no ha dejado indiferente a nadie por su explicito contenido sexual.

Acostumbrada a “escuchar música rap obscena de que era niña”, como Trina, Khia, Lil’ Kim, Jacki-O, Foxy Brown, para Cardi B ‘WAP’ era “solo una canción más de ese estilo”, aunque el tema causó una tremenda controversia el pasado verano, con críticas muy duras desde el sector republicano, que condenaron la canción.

“Soy una persona muy sexual. Me encanta el sexo y me gusta rapear sobre ello. Me gusta hacerlo”, explica la artista, siempre explícita.

“Admiro el pene de mi marido. Amo el coño y amo mi cuerpo, y quiero poder expresar eso. Solo soy una niña traviesa, y no hago daño a nadie porque amo mi coño y quiero rapear sobre eso”, asegura en la entrevista con Billboard, para nuevo escándalo de los conservadores.

Primera mujer en ganar el premio Grammy al mejor álbum de rap, por su disco debut ‘Invasion of privacy’, y tercera rapera en optar al galardón al álbum del año, tras Lauryn Hill y Missy Elliot por ese mismo trabajo, es la rapera más premiada de la historia de los Billboard Music Awards (ocho), que la ha coronado como mejor artista femenina de rap durante los tres últimos años, y de los BET Hip Hop Awards (once).

Las redes sociales han jugado un papel esencial en el ascenso de la fulgurante carrera de Cardi B, una artista que ya apuntaba maneras de superestrella antes de su debut.

“No había duda de que su talento, su carisma y su determinación la convertirían en un icono musical y cultural”, ha apuntado Julie Greenwald, presidenta de Atlantic Records.

A la espera de un nuevo álbum que hace meses anunció que se llamaría ‘Tiger Woods’, su canción ‘WAP’ debutó directamente en lo más alto de la lista Billboard 100, logrando récords de ventas y reproducciones, y convirtiéndose en el cuarto single número 1 de Cardi B, con lo que la artista es la rapera con más canciones número 1 en Estados Unidos.

Su estelar carrera, su faceta empresarial, su defensa de la justicia social y su positividad respecto a temas hasta ahora tabú, como el placer femenino, le han valido el reconocimiento de Billboard como la mujer del año, un el 2020 en el que también ha destacado por su apoyo a la campaña demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Una rapera de récord

“Cuando mis padres llegaron a este país, pensaron que esta era la tierra de los sueños. La gente en todo el mundo piensa de la misma manera, aunque no lo veamos porque vivimos aquí. Es importante dar un buen ejemplo, mostrar unidad y tener a alguien que nos represente de la manera correcta”, dice Cardi B sobre lo que representa la victoria de Biden sobre Trump.

Hija de trinitense y dominicano, Belcalis Marlenis Almánzar nació el 11 de octubre de 1992 en Nueva York, creció en el Bronx y, después de una adolescencia de pandillas callejeras, comenzó a trabajar como stripper a los 19 años, un trabajo que ayudó a la artista a salir de la pobreza y a escapar de la violencia machista que sufría por parte de su novio.

Sobre polémicos aspectos de su vida que han salido a la luz tras su salto a la fama, la artista siempre ha insistido en que hizo “lo que tenía que hacer para sobrevivir” y ahora, a sus 28 años y con una hija de dos y medio, Kulture, es consciente de ser un modelo para mucha gente, aunque huye del término ‘activista’.

“Sé que soy un modelo porque sé que hay muchas mujeres com o yo, pero en el fondo sé que soy una perra que he salido adelante porque me parto el culo trabajando, no porque las cosas me salieron bien como arte de magia”, explica Cardi B.

Después de que muchas de sus publicaciones y vídeos se hicieran virales en Vine e Instagram se convirtió en una auténtica celebridad de Internet y, entre 2015 y 2017, apareció en el reality de VH1 ‘Love & Hip Hop: New York’, luego ingresó a la industria musical.