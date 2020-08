Cardi B, las pupusas y El Salvador “fuera de control”

Desde Kyle Jenner hasta Leonardo Dicaprio, la gastronomía típica de los salvadoreños no es solo un amor local. Si hay algo que pone a El Salvador a la vista de las celebridades y estrellas es su comida típica.

Recordemos a la multimillonaria Kylie Jenner promocionando en su Instagram la horchata, bebida que conoció gracias a tu amiga salvadoreña Yris Palmer. Y ni hablar del terremoto que causó en redes sociales el actor Leonardo Dicaprio cuando dijera en una entrevista que él es “hombre de pupusas”, más que de tacos u otros platillos típicos latinoamericanos de cabecera.

Hoy fue el turno de la cantante Cardi B quien, a través de su cuenta de Twitter, reaccionó al tuit de un salvadoreño residente en California, identificado como @guanakitooo16.

WAP: Wet Ass Pupusas �� pic.twitter.com/5OCv7EW9He — Tu Tiburon 4 BLM ������HE$H (@guanakitooo16) August 13, 2020

En un juego de palabras de doble sentido, él usó el nombre del nuevo sencillo de la cantante, WAP, como un acrónimo. Interpretó que WAP significa Wet Ass Pupusas y acompañó la frase con un par de fotografías del platillo estrella de los salvadoreños . La cantante reaccionó escribiendo “Salvador out of control” (Salvador fuera de control).

Salvador out of control �� https://t.co/thkRd6Gkli — iamcardib (@iamcardib) August 13, 2020

La cosa no paró ahí, pues la página para adultos Brazzers también quiso hacer su (sexualizado) aporte, respondiendo a Cardi B: We see you pupusas.

Doble sentido no, lo que queda claro es que no es fácil pasar por alto una buena fotografía de una torre de pupusas con su quesito derretido y tostado.

Cardi B está acostumbrada este tipo de polémicas. Se muestra siempre muy ligera de ropa, le encanta bailar de manera sugerente, especialmente, no ha tenido nunca reparos para hablar de su pasado como bailarina exótica.