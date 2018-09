Cardi B le lanzó un zapato a Nicki Minaj durante pelea en una fiesta | VIDEO

Las raperas Nicki Minaj y Cardi B se vieron implicadas en un altercado que llegó a las manos el viernes por la noche, en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York.

Cardi B abandonó el evento con un golpe en la cara. Según un testigo del incidente, Minaj estaba terminando una conversación con alguien cuando Cardi B intentó atacarla, ante lo que los guardas de seguridad de Minaj intervinieron.

La fuente pidió hablar bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir la trifulca en público. Un video que circulaba por redes sociales mostró como Cardi B arremetía contra alguien y era retenida durante la fiesta Icons, organizada por la revista Harper's Bazaar, el viernes.

Al parecer, Cardi B habría arrojado uno de sus zapatos a Minaj. En otra grabación se ve como la seguridad escolta a la rapera fuera del evento.

Cardi B, vestida con un voluminoso vestido rojo de Dolce & Gabanna, fue vista saliendo de la fiesta con lo que parecía ser un golpe en la cabeza. Iba descalza. Ella y Minaj están enfrentadas desde que Cardi B comenzó a acaparar éxitos en el último año.

En una publicación en Instagram, Cardi B no mencionó directamente a Minaj pero aludió a la pelea y dijo que comenzó porque se menospreciaron sus aptitudes como madre.

“¡He dejado pasar un montón! Te dejo que disimules, te dejo que mientas sobre mí (...) Has amenazado a otros artistas en la industria diciéndoles que si trabajan conmigo, ¡dejarás de trabajar con ellos!”, escribió inicialmente.

"¡¡Deja de hablar sobre mí !! (...) Cuando mencionas a mi hija, cuando decides dar 'Me Gusta' a comentarios sobre mi labor de madre o hacer comentarios sobre mis capacidades para cuidarla, es cuando todo se jode", agregó Cardi B.

"He trabajado duro y he llegado demasiado lejos para dejar que nadie joda con mi éxito. ¡¡Las perras hablan toda esa mierda en raps, pero en la vida real son cobardes!! Esta mierda es realmente para el entretenimiento!!", finalizó. Hasta el momento, Nicki Minaj no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Cardi B dio recientemente a luz a su primera hija con el también rapero Offset. Minaj no realizó comentarios sobre el incidente.