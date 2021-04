Carey Mulligan, el triunfo de la constancia

Aunque no se hizo con el Globo de Oro en la categoría de mejor actriz dramática, por su papel en la película "Promising Young woman", de Emerald Fennell, premio que se llevó Andra Day, por "The United States vs. Billie Holiday", la actriz británica Carey Mulligan está muy bien colocada en la carrera a los Óscar haciendo el papel de mujer cazadora de potenciales violadores.

Las críticas por su trabajo en "Promising Young woman", fueron, en general, buenas, pero hubo una que llamó la atención de la actriz. "Leí la crítica de Variety, porque soy una persona débil", dijo Mulligan al New York Times el pasado diciembre.

"Parecía como si básicamente dijesen que no era lo suficientemente atractiva como para llevar a cabo ese tipo de artimañas", añadió. En la reseña se sugería que Margot Robbie, una de las productoras, podría haber sido una opción mejor.

Carey Mulligan aseguró que no era una cuestión de ego, sino del hecho de que en una crítica de una película a alguien le pareciese relevante criticar o juzgar el aspecto físico de una mujer.

"Me volví loca. Yo estaba ¿cómo?, ¿en serio? En esta película, ¿vas a escribir algo tan transparente? ¿Ahora? ¿En 2020? Simplemente no podía creerlo". La redacción de Variety estuvo de acuerdo con la actriz y el medio ofreció disculpas, que Mulligan aceptó.

Por lo que se desprende de su carrera y de las pocas entrevistas que concede, al menos comparada con otros intérpretes, Mulligan es una profesional exigente con sus papeles.

Joel y Ethan Coen, bajo cuyas órdenes trabajo en "Inside Llewyn Davis", dijeron que era dulce y tímida. "Pero también hay un lado muy serio en ella. Entró y se puso manos a la obra. Esa es una de esas paradojas extrañas que se dan con muchos artistas", dijeron los directores a The Guardian en 2014.

CON UN OBJETIVO CLARO

Mulligan nació en Londres, en 1985 y, según contó el mencionado medio británico, su padre dirigía hoteles en todo el mundo, por lo que a los tres años se mudaron a Alemania.

En el colegio internacional al que asistían allí decidió que quería ser actriz. "Mi hermano actuaba en ‘The King and I’ y yo fui al ensayo. Y estaba completamente embelesada con todo el asunto y quería formar parte de ese mundillo desesperadamente", contó a The Guardian.

Con 17 años, les dijo a sus padres que no quería ir a la universidad, sino que quería ir a la escuela de teatro. No tenía contactos en la industria, pero sí determinación.

Un día, el guionista Julian Fellowes visitó el centro en el que estudiaba. Mulligan le escribió una carta para decirle que quería actuar. Él la invitó a cenar y, sorprendido por su determinación, según el periódico inglés, llamó a sus contactos.

Su primera gran aparición en el cine fue en la adaptación de la novela de Jane Austen "Pride & prejudice", en 2005. Desde entonces, ha sido común ver a Mulligan en la piel de mujeres fuera de la era contemporánea.

"Sé que para una audiencia cinematográfica, estoy constantemente en traje de época", dijo la actriz de 36 años en una entrevista y, desde luego, filmes como "Far from the Madding Crowd", "Mudbound", "Suffragette" o "The great Gatsby" dan buena cuenta de ello.