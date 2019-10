Carlos Galicia, vocalista de Adrenalina "¡SALIMOS EN MTV!"

Inició su camino en la música en el coro religioso del colegio donde estudiaba, con su primera presentación en la celebración del día de la madre. "Comencé acólito y termine alcohólico", dijo este artista entre risas.

Era el año de 1991 y Carlos Galicia era solo un joven que para entonces tenía de maestro en la música a José Vicente (Chente) Sibrián. Decidió dedicarse a cantar luego que, aprender a tocar un instrumento no resultara para él.

Su carrera inició en la banda Sobre Tierra y luego, junto a un par de amigos, saltó a Sagga.

Para entonces, el vocalista era fan de Bronco, y comentó que, asistiendo a sus conciertos es que entendió qué "covers" tenía que hacer.

Recuerda que otra de sus agrupaciones favoritas fue Fuga. "Eramos tan bichos que creíamos que la famosa canción, ‘Persiana Americana’ era de esta banda y no de Soda Stereo", contó.

Trascendió a la etapa de autor, también gracias a "Chente" Sibrián, que con particulares técnicas le enseñó a componer canciones.

"Me acuerdo de una que nunca se me olvida, me decía ‘escribí una estrofa’, y preguntaba ‘¿Para vos tiene sentido?’ ‘Sí, le decía yo’, y me decía ‘mezcla las líneas y así el orden no va a ser intuitivo…’ y vi yo que tenía más sentido y se volvía más poético, así hicimos muchas cosas y a estas alturas aún lo hago de esa forma", revela.

¿Cómo llega la evolución?

"Yo ya me había metido a grabar un trío de canciones al estudio con unos amigos con los que venía tocando desde el colegio y me acuerdo que fuimos a pedir permiso a La Luna Casa y Arte y cuando llegamos vimos que estaba bastante lleno así que nos quedamos, sin pagar ni nada…", recordó entre risas Galicia, sobre una anécdota de juventud en la que buscaba sus primeros espacios para darse a conocer en la escena.

Ahí, hubo una grata sorpresa para estos jóvenes. "Lo que descubrimos fue que iba a tocar una banda llamada Adrenalina y nos llamó más la atención que nos dijeron que Leo López, el excantante de Bronco, tocaba con ellos", dijo.

"De repente sale un tipo con la melena larga y un violín y Leo con un legging, calentadores, bandanas -de entre medio de las mesas- cantando ‘Dust in the Wind’, un ‘look’ ochentero... No era como Fuga, sino un grupo de bichos que estaban haciendo lo que todos soñábamos y yo dije: ‘quiero hacer eso'".

El tiempo avanzó y Carlos empezó a tener contactos con gente del medio artístico.

"Conocí muchas personas, incluyendo a Hugo Fajardo y prácticamente compartíamos escenarios", destacó.

"Con el tiempo, cuando todo se movió a la Zona Rosa, había algo curioso: cuando Adrenalina no tocaba pues nos daban la oportunidad a nosotros que éramos bandas más pequeñas y tocábamos en Hard Rock, Gatopardo, Carambas y otros lugares. Gracias a eso hubo más lugares que también se llenaban y se hacían buenos toques de música, hasta se hacían ‘mosh’. La gente llegaba en serio a escuchar y disfrutar la música", apuntó.

De repente, surgió algo inesperado que terminó impulsando más la carrera de Galicia y fue que Adrenalina se quedó sin vocalista, ya que Leo, ahora un adulto, tenía sus responsabilidades.

"Un día estábamos en un toque y llegaron Raúl, Carlos y Hugo y me dijeron: ‘estamos pensando en hacer un disco, queremos saber si querés cantar con nosotros’ y yo ‘claro’, aunque traté de ocultar mi alegría", contó.

Surgió la primera canción de su autoría: "Pater Noster". "En su momento solamente me dijeron, ‘aquí están estos acordes, ponele letra’. "Escribí la letra y se quedó desde el primer ensayo, con el tiempo fueron confiando más en mí".

"Además Raúl escribió también varias letras como ‘Pinche’, ‘HIV’. Estas eran más su estilo".

Sin duda una de las canciones más famosas fue ‘La Bacha’, escrita de una manera muy particular. "Fue pensada por Hugo Fajardo, baterista de la banda quien", según dice Galicia, "siempre hablaba con frases en tono coloquial y hasta un poco sarcásticas con referencia a asuntos de la vida popular" y le pareció que era necesario hacerle una canción a esto.

Otra y la quizá más famosa de todos los tiempos es "La Maldita", canción producida tan bien que aún en estos tiempos, en YouTube, sigue siendo de las más buscadas del rock en español.

"Cuando yo llegué a la banda, ya estaba ‘La Maldita’, en el primer ensayo tuve que cantarla y aprendérmela", contó.

¿Qué se siente salir en MTV?

"El día que salió el video en MTV Hugo me habló, contesté el teléfono y solamente escuche ‘¡pone MTV!’ y me colgó. Enciendo la TV y solo ví las últimas tonadas y me vino la euforia y grite como loco ‘¡Salimos en MTV!’ ni siquiera me vi en la tele pero desde ahí todo fue diferente", completó.

