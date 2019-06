Carlos Rivera trae su grito de guerra

Para Carlos Rivera el público salvadoreño es muy especial, ya que ha seguido sus pasos artísticos desde sus inicios cuando era parte de "La academia".

Esta noche, el artista originario de Tlaxcala, se presentará en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) a las 8:30 de la noche. El espectáculo forma parte de su tour por Latinoamérica, que lleva por nombre el mismo de su último disco "Guerra".

Las entradas están a la venta en los quioscos de TodoTicket o a través su página web. Platinum $65, VIP $45 y preferencial $25. Aplica cargo adicional por servicio Todoticket de $3 en quioscos y boletería. Cargo adicional por servicio web $3.50.

Carlos Rivera es todo un artista internacional en Estados Unidos las entradas a sus conciertos se agotaron.

"Estoy en uno de los mejores momentos en mi vida, de mi carrera, feliz, pleno, satisfecho de los pasos que hemos dado, cuidando mucho de las cosas que hacemos, esperando también lo mejor a la gente", dijo el artista de 33 años.

"Guerra" es un disco consentido para Rivera y no es para menos, pronto celebrará 15 años de carrera sobre los escenarios y esta producción es la perfecta antesala. Del mismo, se desprende su más reciente sencillo "Te esperaba".

"Te esperaba" ya está disponible en las plataformas digitales y YouTube, donde supera los 5 millones de visualizaciones. Su lanzamiento fue el 10 de mayo y sobre este dijo: "Siempre todos tenemos esa certeza de que va a llegar esa persona que te va a cambiar la vida". La canción surgió en coautoría con el compositor peruano Gian Marco.

Confianza en sí mismo

"Me muero", "Sería más fácil" y "Regrésame mi corazón" son algunos de sus éxitos previos. Su inigualable voz ha sido perfeccionada por grandes especialistas. Él cumplió su sueño de ser cantante y es por esa razón que motiva a sus seguidores a luchar por los propios. En mayo encabezó el Latin Grammy Acoustic Session de la Ciudad de México y comentó: "A veces para la gente que venimos de un lugar tan chiquito pareciera que los sueños están prohibidos", dijo Rivera al recordar sus orígenes en el pueblo de Huamantla, según AP. "Sin embargo, yo nunca dejé de soñar, a pesar de que... mucha gente me decía que no", destacó Rivera.

Su voz ha sido partícipe de grande producciones cinematográficas. "Recuérdame" es el tema principal de la cinta animada de Disney, "Coco". Pero eso no es todo, en teatro ha participado también de musicales como "La Bella y la Bestia" y "Mamá mía".

Los temas de películas clásicas lo han seguido desde sus primeros pasos en la industria. En 2004, en la final del "La Academia" interpretó "Qué nivel de mujer", de Luis Miguel, y "Esta noche es para amar", de la cinta animada "El rey león".

Durante estos años Carlos Rivera ha lanzado cinco álbumes de estudio. El primero vio la luz en 2007 y lo tituló "Homónimo". En él incluye el sencillo "Soy el fuego", que obtuvo el reconocimiento de Disco de Oro al vender más de 30,000 copias alrededor del mundo.