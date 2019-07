Para arreglar la disputa Trejo v.s Adame que ya lleva más de 15 años en la televisión, entre que si Trejo es un oportunista y Adame fue quien hizo famoso a Trejo y a su libro "Cañitas", se hizo una conferencia de prensa con el fin de dar los últimos detalles de la pelea que saldará las cuentas entre los involucrados. La conferencia de prensa no podía comenzar porque desde que Carlos Trejo y Alfredo Adame cruzaron miradas comenzaron a atacarse física y verbalmente.

Alfredo le dijo a Trejo "chingas a tu (...) madre", después de que ambos fueran separados por los elementos de seguridad. Al iniciar las preguntas Alfredo estaba contestando sobre su experiencia en las artes marciales y Carlos Trejo le sangra el rostro a Alfredo Adame, quien iba armado con un cuchillo.

Carlos Trejo le sangra el rostro a Alfredo Adame, quien iba armado con un cuchillo (Vía @Univ_espect) https://t.co/yru0tiB38f pic.twitter.com/EcnqFnFfRP — El Universal (@El_Universal_Mx) 10 de julio de 2019

Al iniciar las preguntas , Alfredo estaba contestando sobre su experiencia en las artes marciales y sin esperarlo, Trejo le lanzó a Adame una botella de agua de la mesa que le provocó una cortada arriba del ojo izquierdo. Y los peleadores fueron separados rápidamente y la conferencia no pudo ser llevada a cabo con los dos en el mismo espacio. En el video de la conferencia se observa que el conductor saca un cuchillo.

"Hay (sic) les dejo el video de la rueda de prensa donde este señor Adame llegó armado con un cuchillo y se ve cómo se lo pasa a su entrenador ....yo me había dado cuenta de esto y por lo mismo reaccione así", expresó Trejo a El Universal . Después ambas partes continuaron la conferencia por separado

Alfredo aún sangrando bajó a continuar con la rueda de prensa y mencionó que Trejo era un cobarde y que no se podía esperar nada de él; que dejaría pasar el ataque aunque haya violado el contrato firmado por ambas partes. En él se mencionaba que no debía haber ningún enfrentamiento antes de la pelea. “Ya vieron lo que pasó, de este mamarracho cobarde no se puede esperar otra cosa. Todo esto se suma a la cuenta, no es la gran cosa, toda mi vida he estado acostumbrado a eso, tengo cicatrices en todos lados”, expresó. Lo recaudado en el enfrentamiento por parte de Alfredo Adame será donado a una asociación que ayuda a niñas abusadas sexualmente ubicada en la ciudad de Monterrey. Por lo que mencionó el conductor: "La única satisfacción que voy a tener es partirle su puta madre, él dijo que no va a donar nada porque es un muerto de hambre, eso lo que es" dijo. Alfredo Adame salió directo al hospital para curar la herida a la que consideró tal vez necesitaría algunas puntadas.

Por su parte, el cazafantasmas bajo a dar la cara y justificó su ataque dando la verdadera razón p , j y j q de por qué odia a Adame y es porque un joven cercano a él habría muerto por culpa del conductor. Y añadió que lanzó la botella porque Adame un día le mando un audio donde decía que le iba a meter un balazo en la cabeza, así que no se podía quedar con los brazos cruzados. Dijo que sólo iba a esperar a la pelea para terminar de una vez por todas con todo lo que Adame le ha hecho y hacer justicia.

"Al ring van a subir dos y sólo uno va a bajar, vienen a ver show pues les voy a dar eso. Les aseguro eso. Esto no es un deporte, es un ajuste de cuentas. No hay reglas" aseguro Trejo. Y agregó "Den gracias a Dios que fue la botella, y no algo más . Él aventó la base del micrófono, así que no lo defiendan".

La pelea consiste en tres rounds de "vale todo" con reglas de artes marciales mixtas, llevarán protectores bucal y de genitales. El foro del enfrentamiento contará con seguridad especial para la protección de los contrincantes el próximo 2 de agosto en el Foro 360.