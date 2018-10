Carlos Ulaje: "Mi sello es la creatividad"

El próximo 22 de octubre se desarrollará en el Hotel Holiday Inn el Campus Day El Salvador 2018, un evento para que los estudiantes y las universidades de El Salvador tengan un acercamiento directo. Como parte de las actividades, se desarrollarán dos conferencias. La primera, programada para las 8:45 de la mañana, es la de Javier Giammattei, de El Salvador, que tratará sobre liderazgo. La segunda, programada para las 11:15 de la mañana, es la del mexicano Carlos Ulaje, quien abordará el tema del éxito juvenil.

"Primero hablo sobre qué consideramos éxito. Más allá de posesiones materiales o de un título, se trata de que ellos, los jóvenes, sean lo que ellos quieran ser. Ellos se encuentran en un momento importante de su vida, porque están próximos a ingresar a un nivel académico superior. La idea es que ellos puedan hallar su respuesta a lo que quieren ser", expresó vía telefónica Ulaje, quien es experto en conferencias inspiracionales y motivacionales para jóvenes bachilleres o universitarios.

Otro de los puntos que aborda Ulaje en sus conferencias es el de las habilidades y talentos. A través de una pequeña dinámica, el mexicano, quien se define como un "sembrador de semillas de inspiración", habla de cómo esas habilidades y talentos son herramientas para la vida.

"Desarrollarlos en una carrera es una excelente manera de ponerlos en práctica con propósito. Esa carrera debe ayudar a pulir ese talento", expresó.

Según expresó el conferencista, su objetivo es compartir un mensaje con un toque de entretenimiento.

"Mi sello es hacer una conferencia creativa, diferente, que no solo sea una clase tradicional", dijo. Esto, sin embargo, no significa que no haya información valiosa para los participantes. "La idea es que se vuelva toda una experiencia para ellos", dijo el mexicano.

Como parte de su particular forma de realizar conferencias, Ulaje interpreta dos personajes. "Ellos me ayudan a tratar los temas. Esto conecta con los jóvenes y así les queda el mensaje más claro. Eso es lo más importante", afirmó.

Ulaje

Ulaje inició su labor como conferencista en 2008, cuando tenía 22 años.

Además de ser un conferencista certificado, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de México (campus Querétaro). Asimismo, es coach profesional, líder certificado en Yoga de la risa, instructor certificado para impartir cursos de formación humana, presencial y grupal.

Sobre su visita a El Salvador, expresó que viene también a "disfrutar, conocer la parte histórica, caminar por la ciudad".

Este es el programa del Campus Day El Salvador 2018.

Registro

Palabras de bienvenida

Conferencia Javier Giammattei

Coffee Break y Tour por estands

Conferencia Carlos Ulaje

Palabras de despedida