Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral y no un derrame, aclara su hija

Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral y no un derrame, informó esta mañana su hija María Eugenia Plascencia, lo que da más esperanza para su recuperación.

Los médicos no han dejado de practicarle estudios, como tomografías, desde que ingresó el pasado jueves, tras desmayarse en su domicilio

Una hemorragia ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, aumentando la presión dentro del cráneo e inflamación del tejido cerebral

Cuando los vasos sanguíneos en el cerebro estallan, se le llama una hemorragia intracerebral; cuando el sangrado se produce en el espacio entre el cerebro y las membranas que recubren el cerebro, se le llama hemorragia subaracnoidea.

“Decían que era derrame, pero no”, subrayó María Eugenia a su llegada al hospital donde se encuentra la actriz.

“Están haciéndole tratamientos de medicinas, no nada más para el dolor, sé que también para el cerebro y obvio cuidando sus pulmones, y gracias a Dios todo funcionando normal y hay una esperanza y ahora si que a seguir orando con mucha fe todos”, detalló.

Dijo que espera la explicación exacta médica, para darla a conocer esta tarde.

“Le están dando muchas cosas para tratar de sacarla de esta situación. Está en buenas manos, varios doctores la están viendo”, precisó.

“Vino un sacerdote para pedir por su salud, vino al día siguiente que le dio esto. (Ahora) Está bellamente dormida, lindo su cutis, su semblante muy bien, sus manitas, y siempre que llego a los pies en masaje como que dice que no le haga cosquillas”, expresó.

La hemorragia, precisó María Eugenia, se debió a la presión alta que padece su madre y al nivel laboral que practica.

“Mi mamá duerme poco desde que murió mi hermano. Cuando va a trabajar siempre dormía a las dos o tres de la mañana, y se levantaba a las seis para irse a Televisa. Cuando no, se levantaba a las 11 o 12. Este ritmo de no descansar llega un momento en que el cuerpo no aguanta”, expresó.

Aclaró que su primo Gustavo (sobrino de Salinas) no podrá estar en los siguientes días pues ya regresa a trabajar. Ella misma abrirá su negocio la próxima semana, por lo que tiene que coordinarse con su familia.

“Para que no digan que estamos peleados”, indicó.

Carmelita debe permanecer hospitalizada

Anoche, su nieta Carmen y su sobrino Gustavo, notablemente cansados, agradecieron el cariño hacia la familia; su nieta refirió que por el tipo de tratamiento que está llevando su caso, es imposible que pudieran llevar a Carmen Salinas a casa.

"Tiene que estar hospitalizada porque está funcionando con respirador", refirió.

Pese a que se encuentra dormida, en estado de coma natural, su familia compartió que pareciera que solamente duerme.

"Los que la conocen bien saben que su cutis es hermoso y así está, está dormida, pareciera que se acabara de desmaquillar".