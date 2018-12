Caro Sandoval cambió de look y así es como luce

Parece que por un tiempo la larga cabellera de Carolina Sandoval deberá esperar. La influencer salvadoreña quiere recibir año nuevo con una imagen diferente y no cabe duda que lo ha logrado.

“Hoy decidí hacerme un cambio de look, no fue fácil pero siento que ya lo ameritaba. No sé cuánto tiempo me dure tampoco”, escribió junto a las imágenes que desvelaban su renovado aspecto, mismo que la hace lucir aún más sofisticada.

Aunque el cabello ahora está más corto, reconoce que las extensiones siempre son sus mejores aliadas, esta vez las usó para aportar mayor volumen.

“Ustedes que dicen ¿largo o corto?”, cuestionó. "Con o sin cabello largo su belleza interna siempre prevalece", "con cabello corto se ve más joven de lo que es ... un corte muy clásico a la moda, me encanta como se ve" y "se ve radiante", fueron algunos de los comentarios que siguieron en respuesta.