¿Caro Sandoval es tu “crush”? Quizá su corazón ya tenga dueño (+Fotos)

Caro Sandoval es una de las figuras públicas nacionales con mayor número de seguidores en las redes sociales, especialmente en Instagram en donde 269 mil personas no se pierden de sus secretos y detalles a diario.

Sandoval es una mujer preparada, con una carrera sólida como presentadora de televisión, modelo, arquitecta, chef pastelera, influencer... En fin, muchas áreas en donde su carisma roba miles de suspiros y fantasías a sus admiradores.

Pero ahora no fue su cuenta la que dio de qué hablar, sino la de Dino Safie.

“Celebrando nuestro primer mes de muchos, te amo”, escribió Safie en su cuenta personal de Instagram abierta al público. En la foto aparece junto a Sandoval, quien siempre ha sido bastante discreta con su vida amorosa.

Algunas personas comenzaron pronto a felicitarlos; sin embargo, al darle seguimiento a los comentarios, todo parece indicar que se trata de una broma y en efecto así fue.

La emprendedora nacional confesó a Plus que él solo es un buen amigo. Relató que la ocurrencia surgió durante una fiesta "y que todo se trató de una broma". "Estábamos pasando un buen rato y mis amigo me pidió una foto porque varias personas se tomaban fotografías conmigo y él quería hacer una broma. Es un buen amigo nada más eso, estaba molestando", indicó entre risas.

Al consultarle si alguien ya la había conquistado, dijo que no. Aclaró que por su corazón todavía no tiene dueño y que cuando llegue lo revelará felizmente. "Todavía no tiene dueño, pero cuando tenga se los haré saber", confesó.