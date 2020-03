Caro Sandoval se fue sola a un remoto destino en el "viaje de sus sueños" 

Caro Sandoval no ha necesitado la compañía de nadie para cumplir uno de sus sueños más grandes: conocer la India.

Su aventura empezó hace poco más de siete días y su cuenta de Instagram empieza llenarse de las postales de los espectaculares lugares que está visitando. Se le mira radiante, siempre sonriente y, como siempre, luciendo espectacular.

La influencer y presentadora de televisión ha compartido con sus miles de seguidores que, para poder finalmente alcanzar esta meta, ha debido hacer muchos sacrificios y trabajar mucho.

"Inicia la aventura del viaje de mis sueños. Mi destino final: INDIA; no saben lo que he esperado que se llegue este día, los sacrificios y lo que he trabajado para lograrlo. Será un trayecto un poco largo pero sé que valdrá la pena. Es mi primer viaje completamente sola y así de lejos. Me invaden muchas emociones (les iré contando en mis stories)", escribió el pasado 3 de marzo mientras hacía una escala en Houston, Texas, en su trayecto a la nación asiática.

Caro se las ha ingeniado muy bien para poder comunicarse, desplazarse y cumplir su sueño sin contratiempos, ante las grandes diferencias culturales y de idioma. Sin embargo, asegura que una sonrisa abre las puertas a todos lados.

La modelo también estuvo en el momento justo para poder disfrutar del "Holi", el festival de color en la India.

Compartió además fotos del precioso tatuaje de henna que se hizo, una tradición en aquel país, y también explica a sus seguidores algunas curiosidades culturales.