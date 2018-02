Carol Hills presenta “Salir contigo”

La inspiración llegó sin buscarla. Carol Hills confesó que estaba en la soledad de su habitación cuando entre fantasías y acordes surgió “Salir contigo”, un tema que se convierte en su segundo lanzamiento en español.

“Usualmente todas las noches me pongo a escribir. En ese proceso nació “Imperfecta” y me salió en español y me di cuenta de que la mejor manera de expresar mis sentimientos era en español. ‘Salir contigo’ surge en 2016 y nace del amor platónico, pensando en que podía llegar a los oídos de esa persona”, dijo la interprete nacional.

En 2013, Hills participó en la primera temporada de “El número uno”, y su voz cobró mayor protagonismo. El primer EP que presentó se titula “Songs I Wrote About You”, y es un recopilatorio de líricas en inglés. Su sencillo más popular es “I’m Here”.

Con “Salir contigo” busca cautivar a los salvadoreños. “Creo que todos los artistas aspiramos a representar al país afuera. Pero ahorita mi intención no es esa. Quiero llegar al corazón del salvadoreño. Estoy enfocada en mi país”, dijo.

Ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, Deezer y Apple Music.

Composición

En febrero de 2013 lanzó su primer EP, “Songs I Wrote About You”. Todos los temas están en inglés, pero en 2014 escribió el primer sencillo en español, “Imperfecta”. Ahora promociona “Salir contigo”.