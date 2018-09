Carol Hills y Ricardo Bendek, una nueva generación se apodera de los escenarios

Fue noche que se llenó con el pop nostálgico y juvenil de Carol Hills, música y letras con las que se puede identificar cualquier persona, pues se trata de sucesos cotidianos presentados de forma creativa por una artista que ya piensa en derribar fronteras y llevar sus creaciones, incluso, hasta el continente asiático.

Por su parte, Ricardo Bendek, con solo 20 años, sorprendió en el escenario de Cadejo, en la Zona Rosa de San Salvador, la noche del pasado 7 de septiembre, con canciones de rock muy al estilo de la psicodelia de las décadas del 60 y 70, y además con un evidente guiño a las bandas representantes de la época de oro de El Salvador.

Se trata de dos representantes de la nueva generación del pop y el rock de El Salvador, jóvenes inquietos y creativos que reclaman un espacio en los escenarios locales, con sueños de éxito discográfico, pero también con intenciones de dejar sus firmas en las páginas de la historia de la música nacional.

“Seleccioné canciones de las más famosas para este espacio, pero también temas que la gente casi no conoce. Me siento muy contenta porque la gente me dio un buen recibimiento. Me defino como una cantante pop, pero en vivo soy una cantautora que gusta subir al escenario solo con su guitarra”, explicó Carol Hills.

Foto: Wilmer Merino

“Imperfecta” y “Salir contigo” fueron parte del repertorio de Carol y se trata de canciones que ya sonaron en las radios locales. Uno de sus planes, a mediano plazo, es lograr conquistar el mercado musical de Japón, pues gracias a la tecnología y a las redes sociales, se dio cuenta que sus creaciones son muy escuchadas en Asia.

Después fue el turno para Ricardo Bendek, quien se presentó con banda completa conformada por Naomi Díaz (percusión), Rodrigo Bonilla (guitarra/teclado), Salvador Alvarado (bajista), Diego Carballo (percusión), Álvaro Palacios (guitarra) y Diego Lobos (saxofón), y Junto a ellos, Ramiro Guevara, quien ofreció una sesión poética, mientras sus letras jugaron con la música presentada al público. Bendek llamó la atención con canciones y con una imagen que combinó muy bien con el tinte psicodélico que pudo escucharse. Fue como presenciar una versión moderna del espíritu de los grupos de rock salvadoreños de los 60.

“Los Vikings, Oscar Olano, entre otros, han sido parte de mis influencias, en general la música de los 60 y 70. Me di cuenta, también por películas antiguas, que hay música buena de esa época, con melodías y letras positivas. Creo que la música actual no nos representaba, es plástica y la sentimos sin alma, en cambio la de la época de oro nos tocó el corazón”, dijo Ricardo Bendek.

“Una de las cosas más importantes es que esa música (de los 60 y 70) era de artistas que creían que podían tener incidencia en la opinión pública. Queremos acercamos a un momento histórico en el que la gente creía en las utopías y que con su música podían hacer algo. Ahora vivimos tiempos muy violentos y creemos que lo mejor es difundir un mensaje que nos aleje de la violencia, que no solo es física, sino también psicológica”, secundó Ramiro Guevara.

Bendek presentó esa noche nueve temas, como “Nena”, “Taciturna”, “Vaivén” y “A veces”, que son parte de su primer disco titulado “Refugio”.