Cartas a Felice: Las cartas de Franz Kafka que dan vida a una banda salvadoreña

"La otra noche te soñé, es la segunda vez. Un cartero me traía dos certificadas tuyas y me entregaba una en cada mano con un movimiento magníficamente preciso de los brazos que saltaban como émbolos de una máquina a vapor...". La frase forma parte del compilado de 500 cartas escritas por el escritor bohemio Franz Kafka a su prometida Felice Bauer, compilado que da nombre a la banda salvadoreña Cartas a Felice que destaca con sonidos de folk, blues y hasta de swing con los que se ha sabido ganarse el cariño del público.

La banda nace de manos e imaginación de José González (voz y guitarrista) y Roberto Amaya (acordeón y armónica), quienes a mediados del año 2010 tuvieron la idea de poner a prueba sus talentos. "Todo empezó en un ambiente académico. Estábamos en la universidad con José, yo andaba la armónica y él la guitarra y decidimos hacer ruido tocando unas canciones que José tenía guardadas. Pasó alguien y nos dijo: ‘¿Por qué no hacen una banda? Yo conozco a un baterista’", comentó Roberto sobre ese momento.

De esta manera, los caminos de la música los llevaron a conocer a sus primeros integrantes: Josué Jovel, Ricardo Santos "Chiky" y Gabriela Rivera, con quienes dieron inicio a la travesía hasta que en 2013 se integró Atilio Montalvo en la guitarra líder, siendo el ensamble con el que se lanza el EP "Parque Infantil". Ese año salió Josué Jovel y entró David Franco.

Su primer concierto fue el 26 de enero de 2011 y desde entonces han cosechado varios éxitos. La banda ya ha compartido escenarios con artistas internacionales como Carla Morrison, Caloncho y Monsieur Periné. En 2016 se integró Ricardo Clément en la guitarra solista.

Sus opiniones son variadas y para conocerlos un poco más les hicimos algunas preguntas.

¿Qué es lo más feo de ser músico salvadoreño?

Ricardo: ¡No poder dedicarme a esto al 100%! Desde que me despierto pienso en música, escucho música en mi cabeza y es lo que me ayuda durante el día y al final es lo que yo quisiera hacer con mi vida. Vivo con esto, pero tengo una vida civil y cuentas que pagar y lamentablemente por cómo están las cosas ahorita en el país no puedo hacerlo.

Clément: Hay muchos factores que afectan para que el artista en El Salvador no crezca lo suficientemente rápido.

Roberto: No hay una industria musical lo suficientemente madura para subsistir de esto, aquí todos tenemos un segundo trabajo para llevar pan a la mesa.

¿Qué sintieron la primera vez que tocaron en un concierto?

Ricardo: Sentía un gran nerviosismo porque era mi primer proyecto musical. Estaba con amigos y era la primera vez que tocaba en un lugar tan icónico como la Luna Casa y Arte. Sí sentía ese peso en el pechito… (risas).

¿Tu sueño como músico salvadoreño?

Ricardo: Creo que tenemos una gran misión, y es: que en Latinoamérica haya un gran referente musical salvadoreño, y quiero que sea con mi banda.

Roberto: Quisiera que la gente escuchara más música salvadoreña.

David: Que Cartas a Felice se vuelva en un referente de música salvadoreña, centroamericana y latinoamericana.

Clément: Que el arte salvadoreño se posicione en Latinoamérica y se vea la identidad de país y que sí tenemos buenos artistas.

¿Qué le hace falta al país para cambiar la realidad que viven los músicos?

Roberto: Que se le pague lo justo al músico y que no hubiera necesidad de que haya tanta banda con covers.

David: Quizá que los medios tradicionales, la radio y televisión coloque más música nacional.

Ricardo: Que el consumo de música nacional en El Salvador no esté tan reducido.



En las redes



Facebook: Cartas a Felice

Instagram: @cartasafelice

YouTube: somosCartasAFelice