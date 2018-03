Casey Affleck bajo críticas

Lee también

Una vez más las nominaciones a los premios Óscar quedaron envueltas en una polémica tras los duros mensajes que publicó en Twitter la actriz de “Fresh Off the Boat”, Constance Wu, enfurecida por la candidatura a mejor actor de Casey Affleck, quien enfrentó en el pasado acusaciones de acoso sexual.El hermano de Ben Affleck se encuentra entre los favoritos para llevarse una de las estatuillas más codiciadas por su actuación en “Manchester junto al mar”. Pero no todos se alegraron con él, ya que Wu recordó un incidente sucedido en 2010. Durante el rodaje de “I'm Still Here”, un largometraje que dirigió y que fue protagonizado por Joaquin Phoenix, dos mujeres del equipo técnico denunciaron al artista por haberlas acosado sexualmente. Como su rol en la cinta era importante, habría abusado de su poder.