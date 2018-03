Casey, firme candidato al Óscar

Lee también

Con los Globos de Oro arrancó la temporada de premios, en la cual, por supuesto, destacan los Óscar. El anuncio de los nominados se realizará el 24 de enero, pero los expertos en cine ya examinan quiénes parten con más posibilidades de ser no solo candidatos, sino ganadores. Uno de los nombres que suena con mucha fuerza es el de Casey Affleck, el hermano menor de Ben Affleck.El actor se agenció el premio a mejor actor en los Premios Gotham, mejor actor en el Festival de Gijón y mejor actor drama en los Globos de Oro, por lo que se vuelve el candidato número uno, incluso por encima de otro de los favoritos: Ryan Gosling, por su interpretación en el galardonado musical “La La Land”. Casey también forma parte de un proyecto que ha dado mucho de que hablar: “Manchester frente al mar”.No sería la primera vez que Casey compite por un premio de la Academia. Lo hizo en 2008 por su interpretación en “El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford” (2007). Esa vez estaba nominado a mejor actor secundario, pero perdió ante Javier Bardem (“No Country for Old Men”).Al respecto de la posibilidad de volver a optar al Óscar, Casey dijo a ICON, del medio español El País, que duda verse alzándose con la estatuilla. “La verdad es que casi nunca gano nada. Y hay mucha gente increíble por ahí. Todo el mundo merecería ganar”, expresó el actor.Casey también habló de su personaje en “Manchester frente al mar”. “Me puedo identificar con el personaje, sí. Lleva una gran cantidad de heridas, de dolor, de luto, de arrepentimiento y no se permite expresarlo”, dijo. Aunque, matizó, no es una persona tan torturada, mucho menos como Lee Chandler. “Este personaje requería fragilidad y, aunque era doloroso, fue un placer hacerlo”, afirmó.Lo que sí es verdad es que Casey tiene un pasado oscuro. Todo aconteció en 2010. Ese año el actor hizo su debut detrás de cámaras con “I’m Still Here”, un falso documental sobre la ficticia carrera como cantante de rap del actor Joaquin Phoenix, que para entonces era su cuñado.Casey fichó para el proyecto a la productora Amanda White y a la directora de fotografía Magdalena Gorka. Ambas lo demandaron por acoso sexual.El actor negó cualquier comportamiento inadecuado. Asimismo, contrató a un abogado para cerrar un acuerdo económico que jamás se hizo público. Lo que se dijo fue que “los conflictos se resolvieron de forma satisfactoria para las partes implicadas”.Esta situación había quedado en el pasado, hasta ahora que Casey ha ganado popularidad. Lo que es verdad es que al margen de lo que haya sucedido, nadie ha cuestionado su talento actoral.Hasta la fecha, Casey cuenta con 52 premios y ha participado en proyectos importantes como “Good Will Hunting” (1997), “Interstellar” (2014) y “Gone Baby Gone” (2007). “No soy tan rico, a veces tengo que entender el trabajo como solo trabajo. Ser actor es mi manera de ganar dinero y no siempre con las películas que me gustaría”, dijo a ICON.