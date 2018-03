“Casi muero”: Drew Barrymore

Lee también

La famosa actriz Drew Barrymore, relató en una entrevistó al US Weekly un fuerte accidente que sufrió durante el rodaje de algunos capítulos de su nueva serie en Netflix, “Santa Clarita’s Diet”. El hecho fue relatado en el marco de la presentación de la serie en Nueva York, dejando en claro que temió por su vida en ese momento."Fue jodidamente espantoso, fue muy serio. Nunca tuve un sentimiento así en mi vida. Casi muero", declaró Barrymore. Según la actriz, el accidente se produjo cuando, en una escena, ella saltó sobre la espalda de un hombre para matarlo, pero el saltó fue excesivo y se pasó de largo por encima de la supuesta víctima, provocándole una caída en el suelo encementado. El impacto de Barrymore fue con toda la parte superior de su cráneo, provocándole un fuerte dolor de cabeza y una leve sensación de desmayo, así como mareos y migrañas posteriores.La protagonista de la serie declaró que “por suerte”, su compañero de rodaje reaccionó a tiempo y logró atraparla por los pies, antes que el impacto fuera mucho más contundente y terminara por afectar su cuello o espalda. "Él sujetó sus piernas mientras ella se deslizaba, así que sólo giró hacia abajo y golpeó su cabeza. Pensé: 'Eso es todo, hemos matado a Drew Barrymore'", sintetizó uno de los guionistas de la serie.Tras el accidente, Barrymore fue trasladad de inmediato a un centro médico de California, donde pasó dos días en observación y constantes análisis. El rodaje de la serie se suspendió por completo durante el internamiento de la actriz. Afortunadamente, Barrymore solo sufrió una "leve contusión" y pudo retomar el rodaje a los pocos días. Pero cuando regresó al set, una semana después del accidente, aún se tenía que filmar esa misma escena dado. "Filmar la misma escena me dio mucho miedo, todo el mundo estaba tenso", recordó la actriz."Santa Clarita Diet" es una serie en tono de comedia negra, basada en zombies, sobre una agente inmobiliaria que, tras fallecer, resucita convertida en un "no muerto" (como denominan en el ciclo a los zombies) que si bien no parece sufrir demasiada decrepitud sí tienen ansia por comer carne humana.