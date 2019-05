Cate Blanchett: Medio siglo de talento

Cate Blanchett es una actriz de cine y teatro que nació un 14 de mayo de 1969 en Ivanhoe, Melbourne, Australia. Blanchett empezó su carrera en obras de teatro antes de los 90 y debutó en el cine con la película "Park-lands" en 1994. Pero fue en 1998 cuando la actriz empezó a recibir reconocimientos por su papel de Isabel I en la película "Elizabeth". Desde entonces empezó a posicionarse como una de las mejores y más respetadas actrices con que cuenta Hollywood. Nadie es inmune al hechizo de Blanchett en sus diversos personajes a lo largo de su trayectoria.

Justo ahora, Cate también se ha convertido en la nueva imagen global de Giorgio Armani Beauty. Eso significa que, además de encarnar a la heroína elegante y todopoderosa de la familia de fragancias Sì, también va a ser embajadora del maquillaje y del tratamiento de la firma.

Cate, dueña de unos rasgos físicos impactantes, no tuvo una infancia tan feliz como muchos podrían imaginar. Cuando cumplió 10 años, su padre, Robert, (suboficial texano de la Marina de Estados Unidos) se marchó a trabajar, como todas las mañanas. Ella, entretenida, no lo despidió con un beso, pero pudo verlo desde la ventana. Esa tarde, su madre, June (una maestra australiana) los reunió a ella y a sus hermanos para explicarles que su padre acababa de morir por un infarto. No haberse despedido de él fue algo que la marcó de por vida. "Por eso yo nunca me olvido de decir adiós a nadie. Podría ser la última vez", dijo en una entrevista.

Al ver a su madre triste, tratando de sacar adelante a sus cuatro hijos, Cate decidió no enamorarse ni tener hijos. Pero la vida le tenía preparado otro camino: lleva 22 años casada con el guionista y dramaturgo Andrew Upton y tiene cuatro hijos.

Crítica a la industria del cine

Blanchett se ha pronunciado en diferentes ocasiones por la falta de igualdad de género en la industria del cine, teniendo múltiples declaraciones a favor del feminismo y en defensa de la mujer.

De hecho, el año pasado, además de presidir como jurado del 71.º Festival de Cannes, la actriz encabezó el acto realizado por el movimiento francés 50/50 que lucha por la igualdad de género antes de 2020 en la industria cinematográfica, ya que solo 82 películas dirigidas por mujeres han estado en competencia en la selección final del Festival de Cannes, comparado con las 1,645 por hombres.

También se unió a la demanda colectiva contra Harvey Weinstein. Ella fue una de las primeras actrices en declarar y denunciarlo públicamente. Además es fundadora de Time’s Up ("Se acabó el tiempo") que tiene como objetivo financiar apoyo legal a mujeres y hombres que sufren acoso sexual en el trabajo.

Asimismo, Blanchett ha denunciado la desigualdad salarial en la industria del cine. "Las mujeres en esta y otras industrias no gozan del mismo salario que los hombres. Es algo que hay que mantener en agenda", aseguró a The Guardian.