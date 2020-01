Catherine Fulop y Alicia Machado se quitaron la ropita para lucir tremendas curvas en bikini 

Catherine Fulop es una venezolana que ha sabido mantener su sexy figura en el transcurso de los años y para celebrar su belleza y el año nuevo se puso un bikinazo con estampado de leopardo y con sus 54 años de edad se ve fenomenal, junto a la imagen la actriz escribió:

""Enamórate del proceso que te transforma en la mejor versión de ti” se les quiere #swimwears by @helena.oficial".

Alicia Machado por su parte compartió una imagen, también en bikini, pero con un propósito de año nuevo muy claro, bajar de peso.

"Bueno mi gente aquí deprimida ya vieja, gorda y eso que todavía no comienzo las pesas ni el spinning sorry espero no ofender a nadie ! Happy new year hermosa noche ! @machadoaliciaoficial @maliciabyalicia".

Ante las críticas que se han generado por su publicación ella ha sido muy clara al responder: "Me encanta ver cómo muchos siguen sin entender el humor negro que me caracteriza me siento Que mejor ??. me daño como dice la sister @igmarstyle".



