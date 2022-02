Cautela por la creación de empresa de cine en El Salvador

El actor, productor y director de cine estadounidense, Daniel Baldwin, anunció este martes desde Twitter, que su familia pretende una alianza con las autoridades salvadoreñas para crear una empresa de cine y televisión en nuestro país.

"Es un gran honor para mí anunciar la asociación de la familia Baldwin con el país de El Salvador y su visionario presidente @nayibbukele y Embajador @MilenaMayorga. Juntos construiremos la compañía de cine y televisión más importante en la historia de América Latina", escribió Daniel Baldwin.

Por el momento no hay mayores detalles de esta alianza, ni cómo se llevará a cabo o los elementos que tomará en cuenta, sin embargo, ya hay reacciones por parte de la industria de cine local, actores y directores plantean las ventajas y desafíos de implementarlo en el país.

Una cineasta y actriz de trayectoria, quien solicitó el anonimato, plantea que una de las preocupaciones que ha tenido junto a otros directores y actores, es por la familia Baldwin, que buscan lugares externos porque las leyes son más flexibles y se pueden aprovechar que no hay una regulación y no está dominado por los sindicatos.

"Ha habido tantas promesas en este gobierno y que eso se llegue a dar, hasta la retórica que esta va a ser la productora más grande de Latinoamérica es casi que imposible, porque tienes una industria como la de México que lleva años luz a nosotros. No importa que millonario venga a poner una industria, jamás va alcanzar los niveles de México, por lo menos no tan pronto", explicó a LA PRENSA GRÁFICA.

"Si vas a tener una productora que va venir al país tienes que tener leyes, no podes traer una productora así porque entonces estás abriendo las puertas a acciones predatorias, lo más importante ahorita es que exista una ley de cine para que esto se pueda establecer de manera legal y sin que existan abusos a derechos humanos de los locales", agregó.

Mientras el director Ricardo B’atz’, plantea que es una noticia positiva que puede impulsar el cine nacional, pero no deja de preguntarse si podrá beneficiar a la industria local, ya que no existe una ley de cine que los respalde.

"Qué bueno que vengan a invertir, a generar empleo, pero si no hay una ley de cine que pueda regular como va a funcionar esto, creo que puede ser incluso desventajoso para toda la gente que trabajamos en cine… realmente no sabemos si estas compañías van a beneficiar, a impulsar la ley de cine, y que los trabajadores de cine tengamos prestaciones, seguridad, que haya financiamiento del Estado para producciones nacionales independientes y que no solamente estén alleadas con esta compañía", destaca.

Para el cineasta Javier Kafie, es una alegría que la familia Baldwin esté dispuesta a establecer una empresa y producir en nuestro país. Por otro lado, se une a sus colegas cineastas en la esperanza y el llamado a que tomen en cuenta el talento local en los proyectos a desarrollar. Y considera que se tiene mucho que ofrecer y aprender.

"Tomando en cuenta que la familia Baldwin trabaja de la mano con el presidente, espero que esta iniciativa venga acompañada de la formación de una ley de cine que permita incentivos fiscales para que compañías nacionales e internacionales tengan una ruta clara para invertir en la producción de películas, así como también de lineamientos que regulen las co-producciones internacionales ", planteó el salvadoreño.

Para André Guttfreund, ganador del Óscar en 1977, como productor a mejor corto dramático con "En la región del hielo", esta alianza puede traer beneficios y empleo, pero destaca la importancia de que haya capacitaciones en el proceso.

Guttfreund reveló a LA PRENSA GRÁFICA que se reunirá con uno de los hermanos Baldwin el próximo fin de semana.

La familia Baldwin ha estado activa en proyectos de cine y televisión desde los 80.

Tuit. Ante el cuestionamiento de diferentes usuarios de la red social, Daniel respondió que cuentan con una trayectoria, que los respalda, en el mundo cinematográfico de más de tres décadas.