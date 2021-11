Cazar fantasmas es un tema de familia

El tema de los Cazafantasmas tiene el mismo apellido en el fondo: Reitman, pero en cuanto a la trama, un deseo claro: no abusar de la nostalgia, al menos para esta entrega que se estrena hoy en nuestro país: "Ghostbusters: afterlife" (Cazafantasmas: el legado).

Fue su director, hijo del creador de las dos primeras (la de 1984 y 1989) que se convirtieron con el tiempo en películas de culto, Jason Reitman recalcó en repetidas ocasiones que con esta película no quería abusar de la nostalgia y los recuerdos de los dos filmes de hechos por su papá, Ivan Reitman, sino que aspiraba a "expandir todo lo que sabemos" de la saga. Eso, sumado a conquistar nuevas generaciones con la ayuda de dos prometedoras estrellas juveniles: Finn Wolfhard y Mckenna Grace. "Son increíblemente talentosos", justificó el laureado director.

"Los fanáticos mayores de los Cazafantasmas encontrarán que existe un enfoque muy, muy fiel a la serie. Mientras que los jóvenes, si no todos, descubrirán que, en primer lugar, Cazafantasmas trata sobre la familia y las relaciones que han hecho estas personas. También es muy divertida, así que estoy muy emocionado de que la gente lo vea", aseguró en una entrevista Wolfhard protagonista de Stranger Things y quien audicionó sin saber que era para esta película.

Una pausa de 37 años, desde la primera película hecha por su padre, Reitman asegura que no tenía prisa por expandir ese legado. "Los fantasmas representan todas las cosas con las que necesitamos lidiar en nuestras vidas. Y obviamente, la gran sombra que se cernía sobre mí era acerca de si alguna vez dirigiría o no una película de 'Ghostbusters'", admitió en entrevista con EFE.

Dueño de una filmografía respetable y marcada por el humanismo, la sensibilidad y el cariño a sus personajes, el director brilló en "Juno" (2007) y "Up in the Air" (2009) por las que fue candidato a cuatro Óscar, a Jason no le resultaba fácil soportar la responsabilidad de continuar con la herencia de su padre. Pero lo hizo y todo indica que el reto salió a la perfección. "Solo recientemente encontré la seguridad para agarrar esta saga, coger la mochila de protones y hacer esta película", manifestó el director nacido en Checoslovaquia dentro de una familia judía que sobrevivió al Holocausto y que se refugió en Canadá.

La película

Es así que hoy volverá la nostalgia con esta continuación de las dos cintas originales de los ochenta. "Ghostbusters: Afterlife" se centra en una madre soltera, interpretada por Carrie Coon, y sus dos hijos, a los que dan vida Wolfhard (Trevor) y Mckenna (Phoebe).

Esta familia llega a un pueblo en medio de la nada y, poco a poco, descubre que en sus antepasados hay una conexión con aquellos Cazafantasmas que causaron sensación en Nueva York.

Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson vuelven al mundo de "Ghostbusters" con papeles secundarios en una historia llena de guiños a los fans de estas películas. Eso sí, se salta el "remake" femenino

"Ghostbusters" (2016) con Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Leslie Jones y Kristen Wiig. "Tengo mucho respeto por lo que Paul (Reid) creó con esas brillantes actrices, y me encantaría ver más historias de ellas. Sin embargo, esta nueva película seguirá la trayectoria de la película original", justificó el cineasta.

Esta secuela de se enfocará en los jóvenes nietos de Egon, quienes descubrirán los artefactos de los Cazafantasmas, entre ellos el mítico vehículo Ecto-1.

Lo que vendría

Dan Aykroyd quien dio vida a Ray Stantz en la saga, ha afirmado que tiene una trama para una precuela; en ella contaría cómo se conocieron con Venkman (Bill Murray), Winston (Ernie Hudson) y Egon (Harold Ramis). No se sabe si finalmente verá la luz en cine, streaming o televisión.

Es de recalcar, especialmente para los nuevos seguidores de esta franquicia, que la película de 1984, fue idea de Akroyd, a quien le encantan los temas paranormales. Ivan Reitman y Ramis (guionista fallecido en 2014) fueron los que le ayudaron con el guion y vendieron el proyecto a Columbia Pictures, que les dejó 25 millones de dólares para hacer la película, una jugosa cantidad para la época.

Una larga espera

"Ghostbusters: afterlife" estaba prevista para julio y después para el 21 de agosto del 2020, pero fue por la pandemia del covid-19 que se pospuso para este 2021. El estudio retrasó su estreno para estreno el 5 de marzo; después Sony la pasó al 11 de junio, pero al final se estableció para el 19 de noviembre en Estados Unidos. En nuestro país su estreno será hoy.