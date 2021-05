Celebramos el cumpleaños de Bob Dylan recordando los éxitos que marcaron su carrera [+VIDEO]

Casi siempre acompañado de su guitarra acústica y componiendo grandes canciones en poco tiempo. Para algunos de sus éxitos no necesitó más que sentarse en un café y dejar salir la inspiración. Bob Dylan es la voz de una generación y uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos.

Robert Allen Zimmerman, conocido como Bob Dylan, nació un día como hoy, 24 de mayo de 1941 en Minnesota, Estados Unidos, el gran poeta y cantautor celebra 80 años este día, con una carrera que inició en 1959, cuando apenas tenía 18 años.

Es un ícono en la música estadounidense y revolucionó la cultura popular. Su legado incluye más de 600 canciones, recordamos sus grandes éxitos dando un paseo por los temas que marcaron su carrera.

Blowing in the wind

La canción que lo lanzó a la fama. Acompañado de su guitarra acústica y una armónica. La compuso mientras se encontraba en un café, la canción fue publicada en el álbum de estudio “The Freewheelin” Bob Dylan en 1963. Ha sido descrita como un himno de protesta, posee una serie de preguntas retóricas sobre temas como la paz, la guerra y la libertad.

The Times They Are A-Changin'

Una canción que quiso cambiar el mundo. Lanzada en enero de 1964 y que forma parte del disco que lleva el mismo nombre. Considerada como una de las canciones más importantes de la historia de la música, se convirtió en un llamado de acción para varias generaciones, y aunque pasen los años este tema no pasa de moda.

Like a rolling stone

Nombrada como la mejor canción de todos los tiempos, según la Revista Rolling Stone. Fue lanzada en 1965, mientras regresaba de una gira por Inglaterra en junio de ese año, Dylan escribió un poema y de ahí nació su letra. El tema es revolucionario y se considera una de las composiciones más influyentes en la música popular de la posguerra.

I want you

Parte del álbum “Blonde on blonde”, un disco lanzado en 1966 donde predominó la poesía. Contiene una misteriosa letra donde le canta a un amor difícil de explicar, aunque su melodía es muy alegre habla de una conspiración para terminar con el amor de una pareja.

Desolation row

Fue incluida en el álbum Highway 61 revisited, editado el 30 de agosto de 1965. Es uno de los temas más largos interpretados por el cantautor estadounidense. En ella el poeta alude a un linchamiento ocurrido hace cien años en Minnesota, aunque Dylan jamás lo confirmó, ofrece una canción tranquila para un mundo que vive entre el caos.

Knockin’ On Heaven’s Door

Una canción escrita desde la perspectiva de un sheriff moribundo, en el cual se inspiró el artista, compuesta para la banda sonora de la película “Pat Garrett Y Billy The Kid”, un largometraje del oeste americano del año 1973, en el que también participó Dylan como actor. Fue interpretada por otros artistas como Guns’n Roses y Eric Clapton.