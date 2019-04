Celine Dion anuncia gira "Courage" y nuevo álbum para 2019

Dion anunció ayer en un abarrotado teatro en Los Ángeles que su "Courage World Tour" comenzará el 18 de septiembre en la ciudad de Quebec, Canadá, e incluirá paradas en más de 50 ciudades, entre ellas Miami, Los Ángeles, Montreal, Chicago y Nueva York. La cantante canadiense, de 51 años, dijo que espera lanzar "Courage", su 12.º álbum de estudio, en noviembre.

"Será la Celine que conocen", dijo del disco. "Celine a los 51. La Celine con productores y escritores con los que ha trabajado. La Celine con nuevos productores y compositores... El sonido cambiará un poquito, y la música cambia. Pero siempre seguiré siendo quien soy". Dion interpretó unas pocas canciones, incluidas "I’m Alive" y el himno de "Titanic" "My Heart Will Go On", tras hacer el anuncio en un evento especial en The Theater.