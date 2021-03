Cepillín, el día que el "Payasito de la Tele" brincó al cine y con Yuri

Ricardo Gonález, "Cepillín", era conocido como “el Payasito de la Tele”, pero su trabajo alcanzó reconocimiento en las carpas de circo, el teatro, la música y también en el séptimo arte.

El humorista mexicano, quien falleció esta mañana a los 75 años de edad, luego de una semana hospitalizado, incursionó en el cine en 1979 en una coproducción México-España de Alejandro Galindo llamada “Milagro en el circo” que alcanzó reconocimiento internacional.

Junto a una entonces no tan famosa Yuri, (fue el debut de ambos en el cine) Cepillín nos adentró al mundo del Circo Fantástico en una historia protagonizada por un pequeño niño ladrón llamado Pablito (Álvaro Lobo) quien por azares del destino llega con Lily (Yuri) quien es la hija del dueño del circo y ahí conoce a Cepillín.

Yuri y Cepillín le pusieron a la cinta el toque musical. Foto: Captura

Parte de la historia gira alrededor de la magia y el poder de las risas de los niños, de hecho, es gracias a estas que Cepillín logra derrotar al mago Makario quien odia las risas y quiere hacer que la temporada del circo fracase.

Dentro del filme, ya a los 20 minutos de empezada la historia, vemos la entrada triunfal de Cepillín andando en bicicleta y llevando una sombrilla de colores.

“Un circo no debe cerrarse nunca porque es la risa de los niños, si los niños no ríen es porque los adultos no hacemos cosas bonitas y entonces el mundo se parará”, son sus primeras líneas.

“Lo más necesario para el mundo es volver a reír”, continuaba, idea con la que Cepillín llegó hasta sus últimos días pues, a pesar de la pandemia del Covid-19, contemplaba reponer las fechas del circo, que tuvo que posponer por la crisis.

A este largometraje (que el propió Cepillín subió a su plataforma de YouTube) le siguió “Mientras haya niños, habrá payasos”, de 1982, manteniendo su intención por impulsar a los bufones, que ya desde ese momento sufrían por mantener a su público. Entre las escenas finales de la cinta vemos al personaje de Ricardo Gonález con decenas de payasos luchando por animar a los niños.

En "Mientras haya niños, habrá payasos" Cepillín le explica a un pequeño qué es ser un payaso. Foto: Captura.

“La corneta de mi general” , de 1989 y “Las guerreras del amor”, también se incluyen en su filmografía.