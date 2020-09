Chadwick Boseman: el "asombroso" gesto del actor de donar parte de su salario a la actriz Siena Miller

Getty Images Sienna Miller y Chadwick Boseman fueron los protagonistas de la película "21 Bridges".

Desde que Chadwick Boseman, protagonista de "Black Panther", murió de cáncer el pasado agosto, han ido saliendo a la luz diversos gestos o situaciones que destacan la humildad o bondad que le caracterizó en vida.

El caso más reciente es el desvelado por la actriz británica estadounidense Sienna Miller.

Según la famosa artista, Boseman donó parte de su propio salario para aumentar el suyo cuando ambos trabajaban en la película 21 Bridges ("New York sin salida" o "Manhattan sin salida").

La pareja interpretó a los dos detectives protagonistas en el thriller, que fue estrenado a fines de 2019.

"Todo el mundo entiende la disparidad salarial en Hollywood, y pedí una cantidad a la que el estudio no iba a llegar", explicó Miller en una entrevista con la revista especializada Empire.

"Y Chadwick terminó donando parte de su salario para que (yo) alcanzara el número que había pedido", reveló.

"Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran".

"Fue asombroso"

Boseman, que también era uno de los productores de la película, buscó a Miller para el papel de Frankie Burns.

"Él era un apasionado de mi trabajo, lo cual fue emocionante, porque era recíproco", dijo la actriz.

Getty Images Miller calificó el gesto de Boseman como "asombroso".

"Entonces me contactó y me ofreció esta película. Fue en un momento en el que realmente no quería trabajar más. Había estado trabajando sin parar y estaba agotada, pero al mismo tiempo quería trabajar con él", recordó.

"Y como dudaba si volver al trabajo y mi hija estaba comenzando la escuela, y era un momento inoportuno, le dije: 'Lo haré si me compensan de la manera correcta'".

La también actriz de Factory girl ("Fábrica de sueños") consideró que el gesto de Boseman es algo inaudito en la industria cinematográfica.

"Fue lo más asombroso que he experimentado. Ese tipo de cosas simplemente no suceden", aseguró.

"Él dijo: 'Te van a pagar lo que te mereces y lo que vales'. Es simplemente inimaginable que otro hombre se comporte con tanta amabilidad o respeto", manifestó Miller.

"Un testimonio de quién era"

Siena Miller quedó tan gratamente sorprendida por el comportamiento de Chadwick Boseman que lo comentó con otros compañeros de trabajo.

"Les conté esa historia a otros actores amigos míos y todos se quedaron muy, muy callados y se fueron a casa. Probablemente tuvieron que sentarse y reflexionar durante un tiempo", explicó.

Getty Images Lo que hizo fue "un testimonio de quien era", aseguró Miller sobre Boseman.

La actriz aseguró que no se trató de un gesto de "ostentación" por parte de Boseman sino que fue simplemente una forma de compensar lo que deberían haberle pagado.

Miller dijo que no estaba segura si contar esta historia de manera pública, pero al final decidió que lo haría: "Creo que es un testimonio de quién era".

La de Miller no es la única historia que se conoce sobre gestos de amabilidad o apreciación del actor hacia compañeros o conocidos.

A principios de septiembre se hizo público el testimonio en primera persona de un guardaespaldas del conocido actor, quien predijo en 2014 que Boseman sería Black Panther y a quien el actor buscó años más tarde para agradecerle su apoyo desde el primer momento.

