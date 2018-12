Chayanne: "Mi carrera depende del público"

Cuarenta años de experiencia musical harán vibrar esta noche el estadio "Mágico" González, cuando Chayanne salga al escenario con toda la energía y el carisma que lo caracterizan y lo convierten en uno de los artistas latinos más exitosos de la escena musical.

Durante su breve pausa de la gira –por cuestiones de salud– el artista respondió las preguntas que LA PRENSA GRÁFICA le envió en las que dejó claro que habrá Chayanne para rato.

Eres uno de los artistas latinos con mayor número de fanáticas en el mundo. ¿Qué significado tiene para ti ver en tus conciertos a mujeres –especialmente– de todas las edades, madres con sus hijas o hasta abuelas con sus nietas?

Es lo más hermoso que me puede pasar, saber que a través de los años las madres han ido enseñando a las nuevas generaciones mi música y saber que también les gusta. Eso hace que me esfuerce más por hacer las cosas bien.

¿Cómo ha recibido el mundo tu gira "Desde el alma tour"? porque ya tienes fechas programadas hasta para 2019.

Yo mismo me sorprendo, esta gira empezó en agosto, en Estados Unidos, y desde entonces ya he hecho más de 40 conciertos, Colombia, Chile, México, Costa Rica y ahora Guatemala, El Salvador y Honduras. Si parece que la gira se extiende por un buen rato, así que tengo viaje para rato.

¿Qué haces para mantenerte tan activo con 50 años de edad?

Siempre establecí una rutina con mi cuidado, la visita diaria al ‘gym’, la comida balanceada, pero a la vez sincronizada con mi estado mental, hay que ser felices, reír, pasarla bien y dar amor.

¿La palabra "retiro" ha sonado en tu cabeza en algún momento?

Mi carrera depende del público; y, como digo, mientras ellos manden, yo obedezco. Claro que en algún momento me retiraré, pero por lo pronto no pienso en eso.

Si pudieras resumir en tres canciones tu trayectoria, ¿cuáles serían y por qué?

Diría que "Fiesta en América", ya que desde que salió se convirtió en este himno que todavía sigue gustando en la gira. Otro tema importante fue "Dejaría todo", porque marcó el inicio de una nueva etapa en mi carrera a escala personal y profesional; y diría que "Salomé", que me abrió las puertas en España y Europa, en general, a un nivel que yo mismo no imaginaba que pudiera alcanzar.

¿Cuál ha sido el disco que consideras marcó un antes y un después en tu carrera?

"Volver a nacer" y por eso mismo se llamó así; luego de una serie de situaciones profesionales, estuve ausente y por eso ese álbum fue tan importante y de verdad que me trajo mucha suerte.

¿Ha valido la pena incursionar, como Chayanne, en el género urbano con canciones como "Choka choka"? Tú dijiste hace algún tiempo que ‘había que subirse al avión’", ¿sigues pensando lo mismo?

Claro que ha valido la pena, "Choka choka" tanto como "Qué me has hecho", las dos colaboraciones, con Ozuna y Wisin, han tenido repercusión y me encantó trabajarlas. Tenemos que renovarnos, sin ser extremos; y sí, claro, hay que continuar en el avión del cambio.

Un buen número de tus fanáticas siempre prefieren al Chayanne romántico que al Chayanne urbano. ¿Qué les dirías? ¿Las seguirás enamorando o intentarás atraerlas a este género?

Siempre va a pasar que guste más un estilo que otro, eso es normal, a través de los años todos innovamos, pero yo no voy a dejar de ser romántico, como tampoco quiero dejar de bailar. El tiempo nos irá mostrando el camino.

¿Te veremos nuevamente –algún día– en el cine o una telenovela?

Me encanta la actuación, pero por el momento y en el futuro próximo solo puedo pensar en la música y en mi gira.

¿Qué mensaje le envías a tus fanáticas salvadoreñas que irán a tu show?

Que vayan listas para una gran fiesta, nos vamos a divertir mucho, pero necesito que me acompañen a bailar y a cantar.

irrumpió en la escena musical gracias al grupo Los Chicos.

Tras las desintegración de Los Chicos, Chayanne lanzó su disco como solista "Chayanne es mi nombre".

La telenovela "Quiero volver a empezar" le dio a Chayanne su primer protagónico en México junto a Yuri.

Más de 30 millones de álbumes ha vendido en todo el mundo, por lo tanto es uno de los artistas latinos con mayores ventas.