Chayanne se entregó desde el alma

Las emociones estaban a flor de piel y un público fiel esperó desde las 8:30 de la noche a que su ídolo saltará sobre el escenario.

La cantante nacional Rocío Cáceres fue la telonera del espectáculo y se encargó de preparar a los asistentes interpretando temas como "El me mintió" un Popurri de Selena, "Maldita primavera", entre otras.

El reloj marcó las 9:50 de la noche y la espera acabó. Chayanne dio la bienvenida con "Torero" y a este le siguió "Humanos a Marte" y "Dejaría todo".

Foto: Pamela Carranza

No podía continuar con su concierto no sin antes "disculparse con este público que ya tenía ratitos de no ver y que lo ha visto crecer", dijo mientras explicó que su ausencia se debió a que "como todo ser humano se enfermó".

"El centro de mi corazón", era uno de los temas más esperados. Carteles y gritos no faltaron cuando la interpretó.

"Vaya El Salvador con esa energía...buenas noches mi gente bonita de El Salvador... Que rico El Salvador", fueron algunos de sus palabras que gritó sobre el escenario.

Foto: Pamela Carranza

"Abre tus ojos, disfruta las cosas buenas que tiene la vida"... Con ese coro sonó "Madre Tierra (Oye)" y fue una de las canciones que los asistentes más disfrutaron.

"Bom bom, pone a gozar tu cuerpo" vibró al filo de las 10:30 de la noche sorprendiendo siempre con su energía al bailar. Antes Chayanne tomó unos minutos para presentar a su staff de bailarines.

"Bésame en tiempo de vals un dos tres, un dos tres". Tiempo de vals hizo viajar en el tiempo a "Todas las quinceañeras", como él mismo lo dijo.

Foto: Pamela Carranza

Al escenario subió a una joven que cumplió sus quince años y la euforia se hizo notar.

Algunas de las sorpresas fueron que bajó para compartir con el público y vistió la bandera de El Salvador. Un Popurri con las canciones "Sentada aquí en mi alma", "Tu pirata soy yo" y "Atado a tu amor" fue coreado.

Al show le siguieron otras exitosas canciones como "Baila baila", "Caprichosa" y "Este ritmo se baila así". "Provocame" fue la elegida para cerrar con broche de oro.

Chayanne no se quiso despedir sin antes agradecer a sus músicos por el show que ayudaron a ofrecer al público salvadoreño, que vibró de principio a fin.

Foto: Pamela Carranza

Tampoco desaprovechó la oportunidad para dejar de invitar a los salvadoreños a que donen a la Teletón 14 y 15 de diciembre, que inició esta noche su maratón benéfica por segunda ocasión en este 2018.

"Con un granito de arena podemos hacer una playa hermosa, ayudemos estamos en plena Teletón", dijo el cantante puertorriqueño.