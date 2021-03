Chester Bennington y la huella que aún no se borra

El 20 de marzo de 1976 el mundo vio nacer a una de las voces más icónicas y famosas de la historia reciente de la música actual: Chester Bennington, vocalista de la banda de nu-metal Linkin Park, quien se quitó la vida a los 41 años.

La noticia de su suicidio llegó a todos los rincones de la tierra el 20 de julio del 2017, en ese momento millones de fans lamentaban la muerte de una de las estrellas que marcó una generación y, al mismo tiempo, los amigos más cercanos y famosos de Bennington, su esposa e hijos lloraban su partida.

Bennington, fue un cantante, compositor y actor estadounidense que desde muy pequeño se interesó por la música teniendo como fuertes influencias a Depeche Mode y Stone Temple Pilots.

Su salto a la fama llegó en los 2000 de la mano de su compañero de banda Mike Shinoda, quien destacaba por sus habilidades para el rap. Fue gracias al álbum debut del grupo "Hybrid Theory" que dominaron las listas con éxitos como "One Step Closer", Crawling", "In the End" y "Papercut".

Sin embargo, el primer material que Linkin Park trabajó de manera independiente fue "Xero", pero no tuvieron el éxito de encontrar un sello discográfico que los respaldara, por lo que no fueron reconocidos.

UN MENSAJE QUE NO SE ESCUCHÓ

Las letras de cada una de las canciones de la banda estaban llenas de sentimientos de Chester, que luego de su muerte tomaron sentido para muchos. Con mensajes de depresión y cansancio, el cantante compartió sus más oscuros pensamientos con todo el mundo, pero nadie lo escuchó.

Con frecuencia la depresión lo atacaba y su única manera de expresar lo que en ese momento atormentaba a su mente era el escribir letras de canciones, plasmarlas en papel y luego llevarla a los escenarios. Por supuesto, siempre acompañado de Mike Shinoda.

Tristemente, después de su muerte, todo cobra sentido y las letras se vuelven revelaciones de un hombre que luchaba continuamente contra sus propios demonios, y algunas veces se rendía ante ellos, como en el caso de "Given up".

"Me rindo, estoy cansado de sentir, ¿no hay nada que decir?, llévate todo esto, me estoy ahogando (…) ¡Sácame de mi miseria!", dice el coro de la canción.

De la misma manera, en la canción "Shadow of the day", el artista escribió "a veces las soluciones no son tan simples, a veces decir adiós es la única forma".

TRÁGICAS COINCIDENCIAS

"Me doy cuenta que las respuestas no son tan claras, desearía encontrar la manera de desaparecer (…) Nada parece irse una y otra vez", cantó Bennington en una de los temas más representativos del grupo: "One step closer" y que para muchos tomó más sentido.

El día de su muerte coincide con el cumpleaños de otro de los ídolos musicales y gran amigo de Bennington: Chris Cornell, que el 20 de julio del 2017 cumpliría 53 años de edad, y que en mayo de ese mismo año, también se suicidó.

El famoso vocalista de Soundgarden y Audioslave decidió ponerle fin a su vida debido a una profunda depresión de la que no logró salir, pero antes lidió con adicciones al alcohol y los fármacos, al igual que Chester.

Si bien esta conexión podría ser una coincidencia para muchos, es importante señalar que Bennington cantó una famosa y emotiva interpretación de "Hallelujah", de Leonard Cohen, en el funeral de Cornell, incluso compartió en sus redes sociales una carta para su amigo.

"No logro imaginar un mundo sin ti en él", dijo el artista en una carta colgada en su cuenta de Instagram. Además, le dedicó la canción "One More Light", del último disco de la banda, que cantó en el programa de Jimmy Kimmel el mismo día en que Cornell murió.

"¿A quién le importa si una luz más se apaga? Pues a mí me importa", reza un fragmento de la canción. Sin duda, el rock perdió a una de las estrellas más brillantes de principios del siglo. Su huella sigue intacta.