Chiquis Rivera da positivo a coronavirus

Rivera también ha perdido el sentido del gusto, "los alimentos ya no tienen ningún sabor", expresó.

“Hoy me desperté más cansada, me duele un poquito más el cuerpo y el sentido de oler y probar, nada, no importa lo que coma, me sabe a nada“, dijo la interprete.

Según medios internacionales, Chiquis agradece tener con ella a su esposo, el cantante Lorenzo Mendez, y afirma que en estos duros momentos pensar y rezar es lo que más hace.