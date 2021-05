Chiquis Rivera presume la figura que ha conseguido gracias al ejercicio y revela nueva cirugía

En las últimas horas la cantante y empresaria Janney Marín Rivera, conocida en el mundo artístico como Chiquis Rivera, se ha vuelto tendencia al mostrar su figura y revelar que se realizará una nueva cirugía estética.



La estadounidense ha mostrado en sus redes sociales su deseo por llevar una vida más saludable, por lo que constantemente publica parte de sus rutinas de ejercicio, por lo que decidió compartir un video en el que muestra los resultados que ha conseguido hasta ahora.



Con entusiasmo, la intérprete de “La Malquerida” y “Vas a Volver”, grabó un video al ritmo de la cantante colombiana Shakira, en donde mueve sus caderas para y muestra cómo poco a poco logra obtener un abdomen más plano y una cintura con curvas.

Además, le dio un tip a todas las personas para conseguir resultados más rápidos: tomar agua con limón todas las mañanas, según la cantante eso le ha ayudado en sus rutinas de ejercicio.



Sin embargo, una fotografía publicada por un cirujano plástico ha generado polémica en redes y muchos usuarios opinan que los resultados obtenidos son gracias a una liposucción.

Ante estos comentarios, Chiquis publicó un video desmintiendo lo que circulaba en internet y aseguró que visitó al cirujano para operarse “las bubis”.



"No fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las bubis y muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis porque quiero y porque es mi vida", aclaró la artista.