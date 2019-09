"Chock" Rodrigo Ayala "Hay quienes eligen el instrumento. En mi caso, él me eligió a mí"

"Chock" -para los amigos- o Rodrigo Ayala es un compositor de música para películas, pianista y productor salvadoreño que, desde aproximadamente 20 años, se dedica a este arte y ahora es dueño del estudio Echoes Live Sessions, donde crea y le da vida a sus letras y composiciones musicales, y también ayuda a otros artistas a crear su música.

Cuando tenía 10 años de edad (actualmente tiene 30) su padre llevó a casa un piano de juguete y por curiosidad comenzó a tratar de sacar melodías, algo que se le daba muy bien y sus padres lo notaron, así que decidieron comprarle un teclado para que aprendiera y luego un piano.

Fue así decidió que estudiar música en la Academia Suzuki. Luego inició sus estudios universitarios y aplicó en una universidad de Estados Unidos donde no lo aceptaron debido a su "espíritu rebelde" como él le llama, ya que cuenta que no le gustaba seguir formalidades, se dejaba el cabello largo, las camisas por fuera o simplemente no seguía las reglas. Pero sí fue aceptado en un "college" donde se dedicó a tiempo completo a lo que le gustaba que era la música y, simultáneamente, también estudió otra carrera: Economía, de ambas se graduó y regresó en 2014.

Una de sus primeras canciones siendo un aprendiz fue "Para Elisa", de Ludwig van Beethoven considerada una de las bagatelas más famosas para piano. Ya en su etapa más profesional, aprendió "The Nocturnes, Op. 9", de Frédéric Chopin.

Aunque tiene experiencia en componer música clásica -muy compleja- aseguró no tildar a una canción que no lo sea como "básica" o "mala".

"Chock" recomendó que, si quieres componer, lo ideal es escuchar canciones "pegajosas". "La música de los Beatles, por ejemplo, son canciones fáciles y fueron criticados por eso, básicas, sin embargo llegaron a cumplir su fin", expresó y aconsejó a otros músicos no tener miedo a probar y tocar algo más, algo que los saque de su zona de confort, ya que toda la música está hecha de sentimientos y, si logra "tocar" a otras personas, la razón por la que fue hecha está completa.

A pesar de que su línea musical es más lo clásico, también ha tenido encuentros con el jazz -un reto para él-. Por ahora, ha dejado un poco de lado las melodías clásicas para componer.

“Chock” Rodrigo Ayala

Facebook: Rodrigo Ayala (Chok)/

Echoes Live Sessions

Instagram: @chokayala

YouTube: Echoes Live Sessions

¿Cuál sería el mensaje para alguien que quiera iniciarse en la música?

“Número uno es que nunca suelten la música, no la dejen de lado y siempre practiquen. Siempre estar atentos a dónde te lleva ese camino, ya que no siempre se puede vivir solamente de la música, la seguridad económica es igual de importante que la espiritual. Yo soy músico graduado de Economía y tengo una maestría en Negocios, pero con todo y esto ahora sí puedo dedicarme a lo que siempre quise, que es vivir de la música.”