Chris Cornell canta un poema de Cash

Es inevitable que una nueva grabación de Chris Cornell provoque conmoción tras su suicidio el año pasado. Pero se siente una emoción extra al escuchar su contribución a una colección recientemente lanzada de letras y poemas de Johnny Cash musicalizadas y apropiadas por otros artistas.

Al cantar un poema de Cash titulado “You Never Knew My Mind” (nunca conociste mi manera de pensar), Cornell agrega “realmente” y “nunca” varias veces para un mayor énfasis. En algún momento canta “no me viste suficientemente bien como para reconocer los signos”.

La historia de Cornell con Cash, fallecido en 2003, era larga. El hijo de Cash, John Carter Cash, recordó que conoció al vocalista de Soundgarden con su padre tras bambalinas en Seattle en la década de 1990. Johnny Cash interpretó después la canción de Cornell “Rusty Cage” entre una serie de grabaciones que pusieron una nota alta a los últimos años de su carrera.

Cornell aceptó gustoso participar cuando John Carter Cash lo buscó para el proyecto “Johnny Cash: Forever Words”. “Chris conectó profundamente con las palabras de mi padre, y su versión terminada de ‘You Never Knew My Mind’ unió su propia experiencia de vida con la de mi padre en un nivel honesto”, dijo Cash.