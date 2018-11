Chris Hemsworth: "Seguro que veremos a una Thor mujer"

Mundialmente conocido como Thor, Chris Hemsworth tiene un potente lado cómico que muestra en cuanto tiene ocasión. Ahora vuelve a hacerlo en su vertiente más siniestra, como líder de una secta, en su último trabajo, "Bad Times at the El Royale".

El actor, que acaba de rodar "Avengers 4", no descarta que en el futuro sea una mujer quien lo sustituya. "Seguro que sí, cuando la gente se canse de mí, me apartaré para que una mujer asuma el papel de Thor. Me encanta el personaje, pero el público dirá cuándo es el momento de que lo deje", dijo durante el Festival de San Sebastián. Mientras que sobre su actual papel explicó: "Lo interesante de mi personaje era tratar de entender cómo un individuo puede conseguir que miles de personas le sigan en un extraño culto que les aísla del resto del mundo".