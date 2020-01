Chrissy Metz: la superación de una estrella "body positive"

Chrissy Metz

"Me he encontrado con mujeres de todo tipo: mujeres promedio, mujeres mayores, adolescentes... que me dicen: ‘Tu papel en ‘This is Us’ me ha cambiado la vida’... Y eso hace que toda la lucha valga la pena".

Son declaraciones de Chrissy Metz, a la que siguen más de un millón de personas (1,3 para ser exactos) en Instagram, para TVLine. Cantante y actriz, es la protagonista de la exitosa serie "This is Us" que en 2019 logró cinco nominaciones a los Emmy, también ha disfrutado de protagonizar la película "Breakthrough".

Una historia que abarca los problemas a los que se enfrenta una mujer que quiere luchar contra los problemas de peso, los prejuicios y cánones, y las dificultades en la alimentación. Trama que actriz y personaje comparten y que ha posicionado a Chrissy como toda una "influencer" del movimiento "Body Positive".

BELLEZA EN LA VOZ

Nacida el 29 de septiembre de 1980 en Homestead, Florida (Estados Unidos), Christine Michelle Metz pasó gran parte de su infancia en Japón, donde su familia (padre, madre, y una hermana y hermano mayores) se mudaron cuando ella tenía seis meses, debido a un traslado del cabeza de familia a una base naval en es país.

Sin embargo, tras el divorcio de sus padres, madre e hijos regresaron a Florida. Y así, un segundo matrimonio de su madre le dio a Chrissy dos hermanas más.

Según contó en "My Three Cents" de Yahoo Finance, tuvo de joven un primer trabajo en un McDonald’s para poder comprarse unas zapatillas de $120, pero agradece todo lo que aprendió en ese empleo y el trato de su jefe.

Lejos de empezar una temprana carrera como actriz, comenzó a trabajar como maestra de preescolar tras terminar los estudios universitarios. Y fue un golpe del destino que diera sus primeros pasos hacia el mundo artístico.

Chrissy, realmente, acompañaba a su delgada hermana de 14 años, que quería ser modelo, a audicionar en un evento de cazatalentos en Gainesville.

Pero, como durante la secundaria la artista había desarrollado afinidad con el canto, se atrevió a cantar "Beautiful", el tema de Christina Aguilera, en la audición, llamando la atención de uno de los agentes allí presentes, que le aconsejó mudarse a Los Ángeles. En aquel momento, la futura actriz tenía 22 primaveras.

Así, la joven estuvo durante años, no solo ejerciendo de asistente de su agente, sino audicionando para diferentes trabajos. Y consiguió sus primeros papeles en series como "My name is Earl", "All of Us" y "Huge"; así como en un par de películas, "Loveless in Los Angeles" (2007) y "The Onion Movie" (2008).

Entre medias, se casó con el escritor británico Martyn Eaden en 2008, de quien se separó en 2013 para terminar divorciándose en 2015. Poco antes, entre 2014 y 2015, tuvo uno de sus primeros papeles relevantes en la exitosa serie "American Horror Story: Freak Show".

A PUNTO DE TIRAR LA TOALLA

Cuando en 2016, con 35 años, Chrissy veía muy difíciles sus posibilidades dentro del mundo de la actuación, pensó en tirar la toalla y volver a Florida… Pero entonces, le llegó la oportunidad que la ha convertido en la estrella que es ahora: fue elegida para encarnar a Kate, personaje principal de la serie "This is Us".

Un trabajo que le ha valido a Metz dos nominaciones a los Globos de Oro y una a los Emmy. La serie, debido a su éxito, cuenta ya con cuatro temporadas. Su argumento se centra en la vida de tres hermanos de tallas grandes, por lo que personaje y actriz comparten gran parte de las vivencias.

Además, fue en el rodaje donde Chrissy encontró otro de sus romances más conocidos, Josh Stancil, operador de cámara en el set. Pero, en marzo de 2018, durante una aparición en "The Wendy Williams Show", la actriz confirmó que se habían separado.

Ese mismo año, se estrenó otra de las películas en las que ha trabajado: "Sierra Burgess is a Loser", y publicó su autobigorafía "This Is Me: Loving the Person You Are Today".

En la primavera de 2019 protagonizó el filme "Breakthroug". Mientras tanto, ha seguido trabajando en la serie y recogiendo los frutos de su lucha.

Porque tanto Kate como Chrissy, dentro y fuera de la pantalla, comparten esa pelea contra los problemas de peso y alimentación. Y es que, tal y como dijo en TVLine, su contrato con NBC le exigía, por guión, perder peso en la vida real a la par que lo hacía dentro de la serie.

"Fue una doble victoria para mí", confesó la actriz, y explicó el porqué: "Una cosa es tratar de hacer algo por mi cuenta… Pero los seres humanos, por cuestión de ego, es más fácil que lo hagamos antes por otra persona".

Eso sí, dejó algo claro: "perder o no peso, es meramente una opción mía, que elijo por mi salud, y no porque considere que los cuerpos voluptuosos y grandes no son atractivos: creo que lo son, son increíblemente sexys".

Clara defensora del "body positive", Chrissy quiso, además dejar claro que "llevar una vida saludable no significa que no puedas tener un tamaño de cuerpo no convencional", según expresó a Sharon Waxman, editora de The Wrap, durante el último WrapWomen's Power Women.

En definitiva, para ella "hay muchas maneras de luchar y es importante que cada individuo determine qué les hace felices y cómo llegar a ello".

Un mensaje positivo, de aceptación y superación que Chrissy está transmitiendo dentro y fuera de la pantalla en la que sigue brillando.