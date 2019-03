Christian Bach: ¿Por qué se alejó de la TV y no se dejaba ver públicamente?

La familia de Christian Bach anunció este viernes de manera inesperada y a través de un comunicado, que la actriz de 59 años había fallecido el pasado martes 26 de febrero debido a un paro respiratorio.

La nota enviada a los diferentes medios de comunicación, explica que conforme a la voluntad de la actriz, sus asuntos familiares y personales se mantenían en intimidad absoluta, pero que debido a su trabajo actoral y por ser una figura pública decidieron compartir la noticia.

En 2015, Christian Bach tomó la decisión de no volver a participar en una telenovela y desparecer del ojo público, lo que provocó una ola de rumores sobre su ‘delicado’ estado de salud, los cuales fueron constantes durante todos estos años.

Incluso, se llegó a especular que Christian Bach se encontraba postrada en una cama por diversos malestares y que, debido a ello, sus familiares habían optado por que ‘desaparezca’ del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en más de una oportunidad, su esposo, el también actor Humberto Zurita, y su hijo, Sebastián, se han encargado de desmentir dicha información, minimizando el hecho de que Christian Bach no aparezca, incluso, en importantes eventos familiares.

"Está muy bien ella. No sé de dónde salieron esas cosas. Trae un problema con una vértebra que le está mordiendo ahí un nervio. No se quiere operar y prefiere estar en terapia viendo a ver si sale adelante", explicaba Humberto Zurita al programa “Suelta la sopa” de Telemundo en febrero de 2017.

“Está bien, todo igual que siempre como se los he dicho. Sé que no la han visto mucho en las cámaras también me preguntan eso pero es más bien una cuestión personal de ella”, aclaraba en mayo de 2018 su hijo Sebastián Zurita durante un encuentro con la prensa en México.

Sin embargo, y pese a las explicaciones de su familia, hasta el momento, se desconoce el verdadero motivo por el que Christian Bach tomó la radical decisión de dejar la actuación y no volver a aparecer en público.