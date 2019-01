Christian Bale:"Solo sé trabajar dándolo todo"

Christian Bale pertenece a esa rara estirpe de intérpretes que, como Robert de Niro o Daniel Day Lewis, son capaces de transformarse en otra persona. Y no solo en lo psicológico. En su caso, el cambio es también puramente físico. El actor, de 44 años, también cambia como persona. Un día parece un tipo violento. Al siguiente, aparenta ser el más dulce padre de familia.

Bale tiene una personalidad tan inesperada que lo único sorprendente del Globo de Oro que obtuvo por su papel de Dick Cheney, vicepresidente estadounidense con George Bush hijo, no fue la victoria, sino el cerrado acento inglés con el que este galés, que muchos consideran estadounidense, recibió el premio.

"Vice", la película que protagonizó, podría llevarle al Óscar al mejor actor.

Satanás

Lo divertido es que, por mucho que agradeciera a Satanás por la inspiración que le dio para meterse en la piel del maquiavélico vicepresidente, Bale mira sus papeles con cariño.

"Adam (McKay, el director) es quien tiene la visión global. Es mi director y sabe lo que quiere contar. Yo me dedico a mi personaje. Y cuanto más le estudio, más lo entiendo. Pienses lo que pienses de su ideología política, hay que reconocer que Cheney tiene un buen par de pelotas", dice.

Si hubiera sido por él, Bale nunca habría encarnado a Cheney. Siempre inseguro, no se veía en el papel. Pero se lo pidió McKay, el hombre que le dirigió en su tercera candidatura al Óscar con "La gran apuesta" (2015). Y Bale decidió ser su lienzo.

"Tuve aquí todo el Cheney que necesitaba", dice mientras muestra su teléfono, donde descargó todas las imágenes que pudo del que fuera vicepresidente en la era de George W. Bush para comprender a un personaje al que no llegó a conocer. Y no por falta de ganas. "Me lo desaconsejaron desde el departamento legal", apunta. También fue una página en blanco para el equipo de maquillaje que casi cada día le dio una nueva forma hasta encontrar a Cheney.

"Es la única manera en la que sé trabajar: dándolo todo", resume. "Tengo que saberlo todo para ser capaz de improvisar y hacer sugerencias si el momento lo requiere", añade.

No puede ocultar que es también lo que más le gusta de su trabajo. "La oportunidad que me da el medio para comportarme de forma obsesiva aunque sin mojarme. Un comportamiento por el que, si no fuera porque soy actor, la gente diría que necesito ayuda", se ríe.