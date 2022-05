Christian Nodal dedica mensaje a "estafadora" tras ataques en redes sociales

Hace una semana Christian Nodal generó un tsunami dentro del mundo del espectáculo en México al revelar una conversación que tuvo el pasado 4 febrero con su entonces novia Belinda a través de WhatsApp y, en la que claramente se puede leer que ella le pedía dinero a él para sus papás.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Nodal en el mismo tuit en el que compartió la captura de pantalla.

Foto: Twitter

Lo anterior fue una reacción del cantante ante el aplauso que Belinda Schüll, su exsuegra, hizo días antes a un comentario que una fanática de su hija realizó en Instagram y en el que llamó “naco” a Nodal. Ante la difusión de su conversación, las opiniones se dividieron, no sólo entre los seguidores de ambos famosos, sino entre los internautas que no dudaron en compartir sus opiniones, incluso, muchas mujeres comenzaron a emplear el feminismo para atacar al intérprete de éxitos musicales como “Botella tras botella”, “No te contaron mal” y “Adiós amor”.

Ante las constantes críticas que recibió desde hace ocho días, Christian volvió a expresar lo que pensaba pero en esta ocasión lo hizo a través de un Instagram Live que realizó ayer y en la que respondió a varios comentarios de sus interlocutores que le estaban preguntando sobre el tema.

Sin embargo, el cantante no sólo fue tajante con su respuesta, sino que habló de una "estafadora".

“No usen el feminismo para esas cosas, una cosa es ser estafadora y otra cosa es como esas cosas. Me entienden. Usen el feminismo bien, con justicia entienden”, dijo Nodal mientras que alguien que está en el mismo lugar que él comienza a aplaudir y agregó: “Respeten a una mujer, entiendan, respeten. Tienen talento, apoyen no destruyan, no se destruyan”.

Hasta el momento ni Belinda ni nadie de su familia ha salido e emitir algún tipo de declaración al respecto sobre la publicación que hizo Nodal, por lo que se espera que en las próximas semanas la cantante de pop emita un comunicado o sea abordada por la prensa en algún evento social o de trabajo.