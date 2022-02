Christian Nodal es el Artista del año del regional mexicano de Premios Lo Nuestro

Antes de llegar a nuestro país para presentarse esta noche con su show parte de su “Forajido Tour”, Christian Nodal, tuvo un compromiso musical en Premios Lo Nuestro y vaya que le fue batante bien.

El cantante, que logró presentarse en vivo, como uno de los números más esperados de la noche para cantar su más reciente producción “Ya no somos ni seremos”; cantó junto a Eduin Caz y Grupo Firme, Angela Aguilar, Camilo y David Bisbal un homenaje a Vicente Fernández. Nodal interpretó “De qué manera te olvido” y “Acá entre nos”.

Ya en su categoría Artista del Año del Regional Mexicano, en la que estaba nominado junto a Alejandro Fernández, Angela Aguilar, El Fantasma, Adrián Chaparro, Alfredo Olivas, Carin León, Gerardo Ortiz, Joss Favela y Lenin Ramírez, Nodal resultó como ganador.

Foto: AP

Con solo cinco años de haber comenzado con su carrera musical, durante su discurso luego de ser premiado, Nodal agradeció al resto de los exponentes del regional mexicano por poner en alto el nombre de México: “¡Arriba México! quiero agradecer a todos los artistas del regional mexicano que están poniendo en alto nuestra bandera, gracias a todos por hacer música tan bonita”, expresó con mucho entusiasmo.

Fue su mamá, Cristina Nodal, la que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el video de la premiación de su hijo: “Felicidades hijo que orgullo! @nodal Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tú talento aquí sigues en el ruedo! Que no podrías presentarte hoy? Que no podrías cantar tus propias canciones? que nadie te respaldaría Y que bla bla bla! Gracias Dios ! Gracias @sonymusicmexico por todo el apoyo! Gracias a todos sus fans que están siempre con el ���� Tiempo al tiempo .. . ����”.

Esto último expresado por su mamá, aparentemente es porque el cantautor tuvo problemas con su antigua disquera Universal Music, que supuestamente tenía vetado al artista, motivo por el que no podría cantar ni asistir a los Premios Lo Nuestro 2022.