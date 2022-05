Christian Nodal guarda las facturas de los regalos que le dio a Belinda

Hace algunos meses, el reconocido cantante mexicano Christian Nodal dio a conocer que su relación sentimental con la también cantante y actriz Belinda había terminado.

Estos fueron revelados por el cantante luego de que la mamá de su expareja, Belinda Schull, publicara en su cuenta de Instagram unos mensajes, presuntamente, dirigidos hacia Nodal.

"¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿A parte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, se lee en los chats publicados por Nodal.

“Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en la misma imagen.

Recordemos que Nodal y Belinda iniciaron su noviazgo a mediados de 2020 y, tras varios meses de relación, se habían comprometido en el 2021, cuando el cantante le propuso matrimonio durante una cena romántica en un restaurante de Barcelona, en España.

Los regalos

La revista TVyNovelas habló con una fuente cercana al cantante mexicano y esta le reveló que el arreglo de dientes fue solo uno de los tantos regalos que ella le exigía.

“Christian no borra nada; tiene bloqueados a todos, hasta a los ‘asistentes’ de Belinda. Es super desprendido con sus fotos, no guarda recuerdos, pero sí palabras. Tiene el chat completo con Belinda y hasta facturas y algunos tickets que le daban”, se lee en la publicación de la revista.

De acuerdo con la misma fuente de TVyNovelas, los regalos incluyen fiestas privadas con temáticas, viajes, perros, joyería y ropa. Según el medio, el obsequio más caro y lujoso fue el anillo de compromiso, cuyo costo podría llegar hasta los 3 millones de dólares, pieza de joyería que estaba repleta de diamantes en la argolla y un diamante.