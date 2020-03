Chuck Norris: 80 años del tipo duro por excelencia

"Chuck Norris no cumple años, es el tiempo el que cumple Chuck Norris", se lee en un tuiter de 2017, alusivo a los 77 años de Carlos Ray Norris.

Este martes, el inmortal "Ranger de Texas" llega a los 80 años y seguro que muchas de estas peculiares felicitaciones o chistes (los "Chuck Norris Facts") se viralizarán con el hashtag #MartesDeChuckNorris.

Y no podría ser menos pues, a lo largo de su filmografía, Chuck ha medido fuerzas contra los soviéticos, la mafia, los nazis, la corrupción policial, los asesinos en serie, los mercenarios, terroristas de todas partes y por supuesto, a quien osaba delinquir en Texas.

En la vira real, no estuvo tampoco alejado de las armas o el combate, ya que fue parte de las fuerzas armadas de su país y luego, unpolicía militar en Corea, donde descubrió el arte marcial del Tang Su Do, versión coreana del Taekwondo.

Esto le permitió convertirse en un instructor de artes marciales; no sin antes, mezclar sus conocimientos con los del taekwondo, brazilian jiu-jitsu, wrestling, muay tai y shotokan y dar origen al "arte marcial made in Norris" conocido a la fecha como el "chunk kuk do".

Este arte marcial está regido por un código de 12 reglas de vida que además de enseñar a pelear y defenderse, guían al practicante por un sendero para volverse mejor persona.

Su única derrota

Cuando Chuck implementó, a través de su cadena de gimnasios en Los Ángeles, la enseñanza del chunk kuk do, se fue casi a la banca rota y uno de sus alumnos, Steve McQueen, "el Rey de lo cool" en el Hollywood de los 70 le dijo: "Si no puedes hacer nada más, siempre te queda la actuación".

El siguiente en inducirlo a ese camino fue el célebre Bruce Lee, quien acabó por invitarlo a ser el villano en el "El furor del dragón".

Bruce era en esa película el director, guionista, protagonista y la gran estrella del cine de artes marciales; en detrimento de Norris. ¿Quién ganaría? La respuesta era obvia.

Por primera, y única vez en su vida, Chuck mordió el polvo al ser derrotado por Bruce Lee en una pelea de más de 10 minutos en el Coliseo de Roma.

Sobreviviente. En 2017 le dieron dos infartos y sobrevivió a los dos. Así lo viralizaron.

¿Su última gran batalla?

Tras esa mítica pelea, las apariciones de Chuck en el cine aumentaron y sus papeles, de un hombre invencible capaz de poner quieto a cualquiera que atente contra el orden social y la patria misma, fueron más frecuentes.

Su último papel en el cine fue en "Los indestructibles 2" (2012), donde da crédito a los "hechos" que le atribuyen asegurando que, tras ser mordido por una cobra real, ésta murió "después de cinco días de insufrible dolor".

En la televisión, ayer aseguraban en periódicos de todo el mundo que el actor tendrá un cameo en el capítulo final de la serie "Hawaii 5.0", donde dará vida a Lee Phillips, un sargento mayor retirado que está ayudando a su aprendiz, Lincoln Cole, a esconderse de las autoridades para proteger su anonimato.

Este papel, quizá también sea el último o, sabiendo quién es Chuck, otro más en su larga lista, luego que en 2017 anunciara el retiro definitivo del cine para dedicarse a su esposa, la actriz y modelo Gena O´Kelly, quien sufrió una mala praxis en el 2013.

De acuerdo al actor, a O´Kelly le dieron una inyección de gadolinio (un elemento químico altamente tóxico) previo a realizarle un escáner corporal para comprobar las características de la artritis que padecía.

"(El gadolinio) le dañó el sistema nervioso, deteriorándole los riñones y haciéndole perder habilidades. Siente que todo el cuerpo le quema", describió al respecto el actor.

La pareja lleva gastados casi $2 millones en tratamientos médicos y han demandado por 10 millones a 11 compañías farmacéuticas por uso de gadolinio.

Por todo esto, Norris habría decidido ponerle punto final a su trabajo. "He abandonado mi carrera cinematográfica para dedicar mi vida entera a mantener viva a Gena. Eso es lo más importante, que ella continúe con nosotros y que lo que le ha ocurrido no lo sufra nadie más", comentó el actor.