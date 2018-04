“Chumel”: “Crítica de alto voltaje”

Definitivamente él y los formalismos no se llevan bien. En sus argumentos apunta directo al grano. José Manuel “Chumel” Torres no buscaba precisamente la fama, pero un día un Twitter dirigido a Andrés Manuel López Obrador, precandidato del Partido de la Revolución Democrática de México, despertó el interés y la empatía del público. Desde entonces, suma millones de seguidores y es considerado un “influencer” en las redes sociales.

Antes de convertirse en toda una figura pública, “Chumel” se graduó como ingeniero mecánico, pero siempre persistió en él esa espinita por decir en lo que no estaba de acuerdo respecto a temas políticos, sociales y culturales. En 2012, abrió su canal de YouTube, “El pulso de la República” y ahí finalmente pudo compartir su punto de vista desde la sátira y la crítica. “Siento que la política la hacemos todos, pero por otro lado nosotros les damos el poder a los políticos. También es tu responsabilidad el comenzar a observar a quién le damos esa pistola”, dijo.

Tercera temporada y más...

Inspirado por comediantes como John Oliver y Jon Stewart, el talento de José Manuel como conductor también quedó en evidencia y fue así como llegó a formar parte de HBO con su propio programa “Chumel con Chumel Torres”. “Es un hermanito de ‘El pulso de la República’, pero mucho más incisivo”, dijo el conductor, originario de Chihuahua, México.

En una llamada telefónica con LA PRENSA GRÁFICA habló sobre los pormenores de qué se viene en esta tercera temporada y por qué será muy diferente a las anteriores.

“En nuestro tercer programa ya hablábamos sobre las elecciones en Latinoamérica. Si tienes algo importante que decir y hay un tema que le interesa a mucha gente, no nos detengamos en que es un programa de comedia”, argumentó y explicó que en el espectáculo televisivo, además, se retoman temas relacionados con otras realidades de los latinos como, por ejemplo, la aceptación y el desempeño de cineastas en Hollywood. “De pronto pensamos que nuestro cine no funciona y estamos ganando premios Óscar como locos”, analizó mientras hacía referencia al reciente Óscar que ganó su compatriota Guillermo del Toro por “Shape of Water”.

Expresó que se encuentra feliz por estar hablando de esta tercera temporada con HBO porque asegura que ha logrado tener “la libertad creativa” que le prometieron desde un principio. De esta forma, a través de la señal de HBO, llega a cientos de hogares para conversar sobre temas inquietantes. Cada viernes a las 11 de la noche estrena un episodio de media hora; si te los perdiste, estos luego están disponibles en HBO GO.

Un “influencer” sin tapujos

En su cuenta de Instagram cuenta con 380,000 seguidores, a quienes a diario ofrece pequeños adelantos sobre sus nuevos proyectos. A principios de marzo reveló que estaba grabando el audiolibro de “La historia de la República”. Pese a que en su propio programa le va de maravilla, no renuncia al proyecto de YouTube que lo catapultó a la popularidad: “El pulso de la República”, donde cada lunes y jueves publica nuevo material.

“Chumel” no tiene temor de decir que se considera un nerd, porque en sus monólogos siempre procura comunicar contenido. “A mí se me hace que el cerebro es el nuevo escote. Hay que ser sexi, pero también inteligente... (Las palabras) son espadas y escudos al mismo tiempo”, aseguró sin tapujos.