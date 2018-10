Cierre de "House of Cards" entre estrenos de Netflix para noviembre

Sin Kevin Spacey, expulsado de Hollywood tras sus escándalos sexuales, pero con Robin Wright en el Despacho Oval, rodeada por un grupo de mujeres con un gran poder, las intrigas políticas de "House of Cards", la primera serie que produjo Netflix, llegan a su fin con su sexta y última temporada.

Las siniestras conspiraciones, jugarretas y manipulaciones de los insaciables Francis y Claire Underwood han marcado el camino de esta serie hasta su temporada final, que se estrena el próximo 2 de noviembre; pero fue, precisamente, un turbio escándalo al estilo de "House of Cards" lo que acabó con Spacey fuera de la producción.

Con un personaje voraz y ambicioso, como una especie de Ricardo III de Shakespeare en la Casa Blanca capaz de todo con tal de mantener el poder, el actor deslumbró como Francis Underwood hasta que en octubre de 2017 comenzaron a conocerse numerosas acusaciones de agresiones sexuales en su contra.

Esta crisis estremeció como un terremoto el set de "House of Cards". El difícil dilema de Netflix se resolvió con el despido de Spacey y la suspensión del rodaje, que no se retomó hasta tres meses después tras reescribirse los guiones. "Mi turno", prometía Claire Underwood en el último capítulo de la quinta temporada.

La sexta temporada de "House of Cards" es solo uno de los estrenos de Netflix para el próximo mes. Hay otros proyectos que el público espera con ansiedad, como "Narcos: México", así como las nuevas temporadas de "The Last Kingdom" y "The Sinner".

Entre las películas originales destacan "Las crónicas de Navidad" y "El rey proscrito".

"House of Cards"

Estreno: 2 de noviembre. La temporada final de "House of Cards" será la más corta de todas, al solo estar integrada por ocho episodios. Claire Underwood (Robin Wright) asumirá la presidencia de Estados Unidos.

"Narcos: México"

Estreno: 16 de noviembre. El universo de "Narcos" se expande. Esta vez el cartel de Guadalajara será el centro de la serie, que en principio iba a ser la cuarta temporada de "Narcos" pero terminó convirtiéndose en un proyecto propio.

"The Last Kingdom"

Estreno: 19 de noviembre. Llega la tercera temporada de "The Last Kingdom", cuya trama se desarrolla entre el 800 y 900 a. C. Tras su lucha contra los invasores nórdicos, Uhtred (Alexander Dreymon) se convierte en jefe de la guerra.

“Nicky Jam: el ganador”

Estreno: 30 de noviembre. Esta serie, según la sinopsis, sigue la vida del reguetonero Nicky Jam en sus buenos y malos momentos. Desde su relación con las drogas y la cárcel, hasta convertirse en un éxito mundial.

“Baby”

Estreno: 30 de noviembre. Inspirada en una historia verídica, esta serie sigue a un grupo de adolescentes romanos que desafía a la sociedad en busca de su identidad e independencia. Actúan Alice Pagani, Benedetta Porcaroli y Ed Hendrik.

“Westside”

Estreno: 9 de noviembre. Nueve músicos que luchan por vivir del arte protagonizan un "reality" íntimo con todas las idas y vueltas de la movida cultural del Westside de Los Ángeles. El elenco tiene a Alexandra Kay, Taz Zavala y Arika Gluck como protagonistas.

“Frontier”

Estreno: 13 de noviembre. Jason Momoa vuelve a meterse en la piel de Declan Harp en la tercera temporada de esta serie, cuya trama se desarrolla en Estados Unidos del siglo XVIII. La lucha es por controlar el comercio de pieles.

“The Sinner”

Estreno: 9 de noviembre. Segunda temporada de esta serie creada por Derek Simonds y protagonizada por Bill Pullman, Dohn Norwood y Jessica Biel. El programa examina cómo gente ordinaria realiza brutales crímenes.

“Super Drags”

Estreno: 9 de noviembre. Serie animada para adultos. Trata sobre tres amigos homosexuales que de día trabajan en una tienda y de noche se convierten en las Super Drags, unas "drag queens" superpoderosas que luchan contra el crimen.

“Las crónicas de Navidad”

Estreno: 22 de noviembre. Película de Netflix protagonizada por Kurt Russell como Santa Claus. La cinta narra la historia de dos hermanos que logran grabar a Santa y así inician una inesperada aventura.