Cinco canciones para celebrar los 75 años de Mick Jagger

El número y la edad de sus hijos son prueba suficiente de que Mick Jagger ha tenido una vida desenfrenada, encarnando el lema "sexo, drogas y rock 'n' roll": el vocalista de los Rolling Stones hace honor a su fama de "playboy" desde hace medio siglo y a los 72 años engendró otro hijo con su pareja, la bailarina Melanie Hamrick. Mick Jagger cumple hoy 75 años.

Mick Jagger nació en Dartford, en las afueras de Londres, debido a que sus padres no consiguieron llegar a la capital británica durante los bombardeos en 1943. Según un biógrafo, su voz ya era más potente que las sirenas antiaéreas. Proviene de una familia de profesores -su padre, su madre y su abuelo-, pero él nunca se planteó serlo. "¡No tengo paciencia!", dijo a la cadena irlandesa RTE.

El joven Mick probó a subirse a un escenario cuando tenía 12 años actuando con grupos de rock locales y además cantaba y bailaba en las reuniones familiares. El 17 de octubre de 1961 se encontró con su antiguo compañero de colegio Keith Richards en el andén 2 de la estación de tren de Dartford y el resto es historia: conciertos en el legendario Club Marquee de Londres, su primer hit como Rolling Stones, después el primer éxito mundial con "(I Can't Get No) Satisfaction" en 1965. Desde entonces han vendido más de 300 millones de discos y han tocado en estadios abarrotados de todo el mundo.

A continuación, cinco temas icónicos en la carrera de Jagger.



"Gimme Shelter"

Este tema de 1969, fue descrito por Jagger en una entrevista con la revista Rolling Stone en 1995 como una canción "del fin del mundo". "Es un apocalipsis", agregó. El tema formó parte del disco "Let It Bleed" y mezcla hard rock y blues rock.

"(I Can’t Get No) Satisfaction" (1965)

Tiene uno de los mejores riff de Los Stones. Fue escrita por Jagger y Richards. El tema habla sobre frustración sexual y comercialización. En 2004, la revista Rolling Stone colocó el tema en el segundo lugar de la lista The 500 Greatest Songs of All Time.

"Paint It, Black" (1966)

El tema de rock psicodélico y raga rock -es decir, con influencias de la música de la India- alcanzó el primer puesto en el Billboard Hot 100 y en el UK Singles Chart. También alcanzó la cima de las listas en Canadá y Holanda. La canción habla de muerte, culpa y sexo.

"Sympathy for the Devil" (1968)

El tema de samba rock apareció en el disco "Beggars Banquet". Jagger canta en el tema como si fuera el Diablo. En una entrevista de 1995, Jagger dijo que cree que la canción fue escrita a partir de una vieja idea del escritor Baudelaire, "pero podría equivocarme". "Cuando veo sus libros, no puedo encontrar la idea".

"Start Me Up" (1981)

La canción fue grabada durante las sesiones de "Black and Blue", pero con una especie de tonalidad reggae. Luego los músicos volvieron a trabajar en ella para las sesiones de "Some Girls". Alcanzó el puesto número dos en el Billboard Hot 100.