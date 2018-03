Cinco cosas que quizá no sabías de Dres [+FOTOS]

Ya 10 años unidos en esta aventura musical !! Una publicación compartida de Shaka y Dres (@shakaydres) el 22 de Feb de 2016 a la(s) 12:25 PST

Lee también

Andrés Morales, conocido artísticamente como Dres, es el hermano menor del dúo musical belga-salvadoreño, que saltó a la fama en 2006 con varias canciones que combinan el género hip-hop, reggae y rap francés. Los salvadoreños han sido la sensación en las radios nacionales e internacionales con los temas “Pas de panique”, “Filosofía de amor” y “Hay una niña”.Aunque uno de los últimos temas que compuso Shaka y Dres (“Patria de Maíz”) ha tenido mucho éxito, ellos no se han quedado de brazos cruzados. Según reveló Dres a PLUS, en la actualidad, están uniendo esfuerzos con la agrupación tropical Marito Rivera y su Grupo Bravo para crear un tema cumbia-reguetón, que podría estar listo a principios de abril para comenzar a sonar en las radios y programas juveniles de la televisión salvadoreña.Dres también aprovechó la oportunidad para revelar algunas de las actividades que realiza en su día a día y que quizá no conocías del artista.A pesar de que tiene mucho talento en la industria musical, Dres dedica por lo menos dos veces a la semana a practicar deporte, específicamente a jugar fútbol y surf. Algunas veces, también cocina.El artista también es fan del séptimo arte y reveló que su película favorita es “Les trois frères” (trata sobre tres niños que no saben que son hermanos y al momento en que sería repartida la herencia lo descubren), porque está cargada de humor francés y le trae muchos recuerdos de cuando vivía en Bélgica. Comentó que la ha visto por lo menos 30 veces.En el amor Dres comentó que le ha ido super bien y se siente muy bendecido. “Llevo dos años y medio con mi novia y me siento 100% bien”, aseguró.En el futuro el artista se imagina como un padre de familia y con mucho éxito en su profesión como músico.Por último, reveló que a lo que más le teme es a los tiburones y que siempre que va a surfear está atento cuando ve algún movimiento “raro”.