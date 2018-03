Cinco películas para enamorarte este 14 de febrero

Lee también

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y si pretendes convertir esa fecha en un momento especial, pues debes considerar varias películas románticas que te sumergirán en el mundo del amor y te harán quedar bien con tu persona favorita.No importa que ya las hayas visto. Existen cintas cinematográficas como “Me Before You”, que no dejan de erizar la piel y pueden ser una bonita razón para avivar el amor con tu pareja.Hay opciones para todos las personas, una de ellas es el musical La ciudad de las estrellas” (La La Land), el cual narra la historia de amor de un pianista de jazz (Ryan Gosling) y una aspirante a actriz (Emma Stone) que se conocen y enamoran en Los Ángeles, California. Tanto la historia, como las bellas melodías te harán pasar un momento inolvidable y sobre todo, serán una excusa para expresarle a tu pareja cuánto la quieres.Si aún no estás convencido, entonces, la película “Me Before You” te hará cambiar de opinión. La cinta protagonizada por la bellísima Emilia Clarke y el apuesto Sam Claflin te transportarán a una historia de amor puro, en el que Luo (Emilia Clarke) pondrá todo su amor, cariño y esfuerzo para animar a will (Sam Claflin) y demostrarle que vale la pena vivir. Además de la actuación divertida y romántica, la cinta reúne nueve soundtrack (Photograph de Ed Sheeran, Not Today de Imagine Dragons, Cloves - Don't Forget About Me) que tocarán hasta el alma este 14 de febrero.Sin duda, una de las películas que por ningún motivo debes dejar de ver este 14 de febrero es el “Titanic”. No temas a derramar lágrimas, sonreír y suspirar a lo largo de las 3: 15 que dura la cinta. La historia de amor entre dos jóvenes que se conocen en el transatlántico RMS, durante el viaje inaugural desde Southampton (Inglaterra) a Nueva York (Estados Unidos) es protagonizada por el actor Leonardo DiCaprio (interpreta a Jack) y la actriz Kate Winslet (interpreta a Rose). Además, podrás disfrutar del tema “My Heart Will Go On” (ganador del Óscar en 1997, dentro de la categoría Mejor canción original) y cantarlo pulmón a pulmón con tu pareja. Sin duda, esta película hará tu velada romántica.Otra producción que merece la pena ver y que además del toque romántico ofrece una dosis de humor es la película “La proposición”. En ella Sandra Bullock y Ryan Reynolds darán vida a una historia en la que Margaret (Sandra Bullock) le pedirá a su asistente Andrew (Ryan Reynolds) que mienta diciendo que está comprometido con ella, para evitar que la deporten a Canadá. Esa mentira servirá como detonante para que Margaret realice un viaje junto a Andrew y los dos terminen enamorándose.Por último, si quieres quedar bien con tu pareja también debes considerar ver la película “El diario de Noah”. Esta producción Allie Hamilton (interpretada por Rachel McAdams) y Noah Calhoun (interpretado por Ryan Gosling) está repleta de momentos llenos de pasión y de muchas locuras que convierten la historia en un verdadero ícono del amor.