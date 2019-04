Cinemark ofrecerá funciones de “Avengers: Endgame” las 24 horas del jueves

Henry Espinal, encargado de mercadeo y ventas de Cinemark en El Salvador dijo a La Prensa Gráfica que, por primera vez “una cadena de cine del país operará las 24 horas del día” para ofrecer una película a los fans; en este caso, “Avengers: Endgame” este jueves 25 de abril.

Espinal calificó como “insólito” el fenómeno y resaltó que esperan la visita de miles durante todo el jueves en las salas de cine ubicadas en los centros comerciales La Gran Vía y Metrocentro en San Salvador y San Miguel.

Asimismo, anunció que las funciones de medianoche, que por costumbre eran las únicas que se servían durante una gala de estrenos, ya están agotadas; lo que hizo a Cinemark generar horarios extraordinarios que con el correr de las horas han pasado de venta normal a venta rápida gracias a los compradores en línea.

Solo en La Gran Vía, Cinemark ofrecerá 40 funciones, en Metrocentro San Salvador serán 33 y en San Miguel 15 funciones; iniciando a las cero horas del jueves.

Algunos de los horarios en las diferentes salas son: 12:05 a.m., 12:10 a.m., 4:00 a.m., 7:40 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., 10:50 a.m., 11:25 a.m., 1:00 p.m., 1:50 p.m., 2:10 p.m., 2:25 p.m., 2:40 p.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m., 8:50 p.m., 9:30 p.m., 10:05 p.m. y 10:50 p.m.

La película será exhibida en los diferentes formatos de 2D y 3D, así como doblada al español, y subtitulada.

De acuerdo a Espinal, para las funciones de la mañana se ha preparado un menú especial de desayunos y también en dulcería podrán encontrar el “combo Los Vengadores” con un vaso coleccionable.

Para más información sobre entradas puedes acercarte a las salas de cine y para compras en línea puedes visitar su sitio web dando click aquí.