Cinta sobre caso Weinstein

El trabajo de las dos periodistas que destaparon el escándalo de abusos sexuales del productor Harvey Weinstein llegará a los cines, informó Variety.

Dos productoras estadounidenses compraron los derechos de la historia de Jodi Kantor y Megan Twohey, reporteras del New York Times, informó Variety. Todavía no hay director ni productor para la cinta, que se centrará sobre todo en el trabajo periodístico y no tanto en el propio Weinstein.

La película la producirá Plan B Entertainment, fundada por el actor Brad Pitt y responsable de éxitos como “Doce años de esclavitud” o “Moonlight”.

Kantor y Twohey fueron galardonadas la semana pasada con el premio Pulizer junto a Ronan Farrow, del New Yorker, por su investigación del caso Weinstein a quien decenas de mujeres denunciaron.