Claro que la regó: Pepe Aguilar sobre cómo entonó Ángela el Himno Nacional de México

La noche del sábado, en el marco de la pelea entre el mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez y el británico Billy Joe Saunders, Ángela Aguilar entonó el Himno Nacional de México, algo que causó toda una polémica en redes sociales, mismo por lo que Pepe Aguilar salió a hablar al respecto sobre la interpretación de su hija.

"Sí hubo un error, claro que la regó; no es para fusilarla, pero sí la regó. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir y muchos de los que critican no tienen ni idea. La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de 'slow me down'", dijo el intérprete de "Prometiste" y "Por mujeres como tú".

A través de un video de más de 10 minutos, mientras la familia se dirigía hacia el aeropuerto de Dallas, fue donde habló sobre lo curioso que ocurría en las redes, pues mientras puntualizó que era más importante abordar el logro de "El Canelo", los más de 73 mil asistentes y el regreso a actividades masivas en EU luego de más de un año de iniciada la pandemia de la covid-19, las personas estén criticando la actuación de Ángela Aguilar.

"Me gusta decir la verdad, me gusta decir la neta. Está interesante lo que está sucediendo ahorita en las redes y no me puedo quedar callado. No tanto como que vaya a salir adefender a nadie, no, pero vamos a analizar una situación que sucedió anoche", fue lo que dijo José Antonio Aguilar sorprendido ante el "argüende" que ocurría en las redes.

Respecto al problema que tuvo su hija detalló que cuando ella salió los audífonos que traía no se oían, por lo que su error es que no se hubiera olvidado de eso ni pensar que había bocinas. "En un estadio donde hay 73 mil personas es imposible que haya bocinas, no hay manera, el rebote entonces es de 1 segundo y cachito. Si no tienes experiencia, vas a cantar así de lento porque vas a tratar de compensar y llegar a eso. Tendría que haber tenido la capacidad de haber salido de ese problema, definitivamente, pero no la tuvo. Si la chavita está rompiéndola a los 17 años es porque está trabajando", añadió.

Ante ello dijo que es una situación que si a él le hubiera ocurrido "pura tiznada que lo canto así", además que las personas así como se concentraban en lo malo de la presentación deberían poner atención en lo bueno que se tuvo, "por qué no me criticaron a mí lo fregón que me salió lo que cantó ayer, o lo que le salió chingón a él", señalando a su hijo de 21 años por la actuación que tuvieron tras el evento pugilístico.

Luego de ello dio una explicación más técnica de lo que pasó durante la actuación de anoche, además que se lanzó contra varios de los críticos de Ángela, pues incluso era importante señalar que el Himno Nacional no se canta sino se entona.

"El error es que estaba cantando 30 bits por minuto, 30 bpms, google lelo, por favor, como 30 bpms más abajo de lo normal. Y entonces los mexicanos nos íbamos a la guerra muy despacio, pero eso no tiene nada que ver que lo están criticando. Hubo dos que tres que se dieron cuenta que estaba cantando más lento, todos los demás, bola de borregos, no saben qué fregados están diciendo. Para empezar el himno nacional no se canta, se entona porque tienes que seguir ciertas notas, mismas que hemos practicado infinidad de veces".

Pepe Aguilar negó que su hija Ángela hubiese entonado el Himno Nacional Mexicano de froma "agringada", además que enfatizó que sí lo hizo lento, pero que las personas no podían pasar del amor desmedido a las críticas no autorizadas "porque el que puedas decir cosas no quiere decir que valga lo que dices y eso es lo que le digo: No hay que perder el objetivo".